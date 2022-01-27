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عمر شويل - جدة طريقة عمل كيك الشوفان الدايت بطريقة سهلة دون حرمان ، يسعى الكثيرون من محبي الرشاقة والراغبين في الحصول على الوزن المثالي في أوقات كثيرة إلى البحث عن طرق بديلة لصنع الحلويات وخاصة عند شعورهم بالنقص والحرمان عند اتباع الحمية الغذائية، بسبب حرمانهم من تناول السكريات التي تعود عليهم بالسلب أثناء اتباع نظام غذائي يتيح لهم فقدان الوزن الزائد والدهون الزائدة بالجسم، وتبعًا لما تتميز به الكيكة من طعم ومذاق رائع لا يستطيع أحد عدم تناولها حتى وإن كان يتبع نظام غذائي ويسعى جاهدًا لتخطي عائق السمنة وخاصة السمنة المفرطة، لذا كانت كيكة الشوفان واحدة من ضمن البدائل المتاحة لهم للاستمتاع بطعم لذيذ رائع وخاصة لما يحتوي عليه الشوفان من قيمة غذائية عالية.

القيمة الغذائية الشوفان

يُعد الشوفان واحد من أهم الأطعمة الصحية الغنية بالألياف الغذائية، والفيتامينات والمعادن الأساسية لصحة الجسم والتي تنعكس بدورها ايجابيًّا على الصحة العامة لجسم الإنسان، وبالأخص عند اشباع رغبة الكثيرين من محبي الرشاقة والراغبين في الحصول على الوزن المثالي، من خلال زيادة الشعور بالشبع لفترة طويلة عند الاعتماد عليه في وجباتهم الأساسية.

وتشير الدراسات على العديد من الفوائد الصحية الكثيرة التي يحتوي عليها الشوفان، ومن هذه الفوائد ما يلي ذكره:

خسارة الوزن الزائد والدهون الزائدة بالجسم وحصول متناوله على الوزن المثالي لاحساسه بالشبع لفترة طويلة عند تناوله.

حماية الكثيرين من الإصابة بالسكري النوع الثاني.

القضاء على البكتيريا والفيروسات والفطريات و مهاجمتهم عن طريق تعزيز صحة الجهاز المناعي.

الحد من مستويات الكوليسترول المرتفعة.

و نظرًا لما يحتوي عليه الشوفان من قيمة غذائية عالية، ولجوء العديد للاعتماد عليه كوجبة أساسية، لابد من التدرج إلى أضراره حتى يتمكن متناوليه من معرفه فوائده و أضراره، وخاصة المصابون بحساسية القمح فقبل تناوله لابد من التأكد من عدم خلطه أو تصنيعه بنفس الأدوات التي تستخدم في القمح.

طريقة عمل كيك الشوفان الدايت بطريقة سهلة دون حرمان

تعتبر كيكة الشوفان واحدة من أحد الحلويات الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية لصحة الجسم، والغير تقليدية والتي يرغب في معرفتها الكثيرون.

المكونات

كيس فانيليا

3/4 كوب حليب

ثلث كوب من عسل النحل

نص كوب زبدة

٢ بيض

رشة ملح

معلقة صغيرة قرفة

٢ كوب ونص شوفان ناعم.

معلقة صغيرة بيكنج بودر.

معلقة صغيرة بيكنج صودا.

الطريقة