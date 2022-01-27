نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنص كيلو دقيق حضري 20 قطعه كرواسون هش وخفيف ومورق احلى من الجاهز بأقل المكونات في المقال التالي
بنص كيلو دقيق حضري 20 قطعه كرواسون هش وخفيف ومورق احلى من الجاهز الكرواسون من أشهر المعجنات التي يتم تناولها على الإفطار بالعديد من الحشوات المختلفة منها الجبن أو الشكولاتة أو المربى، وقد تتميز بأنها ذات مذاق جيد ومميز ويتم تحضيره بسهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات المختلفة في غضون عشرون دقيقة فقط، وهذه الكمية قد تكون كافية لثمانية أشخاص فقط، ولهذا فقد نقوم بتوضيح طريقة عجن الخليط المخصص لتحضير الكرواسون بمذاق جيد وفريد من نوعه حتى يتم تحضيرها بسهولة في المنزل.
بنص كيلو دقيق حضري 20 قطعه كرواسون هش وخفيف ومورق احلى من الجاهز
يمكنك باستخدام نصف كيلوا من الدقيق العمل على تحضير كمية كبيرة من الكرواسون تكفي لثمانية أفراد، ويمكنك تحضير الحشو الخاص بها سواء بالشكولاتة أو بالجبن أو بالمربى أو باللانشون وغيرها من الحشوات المختلفة، فنتعرف على مكونات تحضير هذا الكرواسون وهي:
مكونات تحضير الكرواسون في المنزل
- ملعقة من الملح.
- نصف كوب لبن.
- مصف كوب ماء دافئ.
- ملعقة من الخميرة.
- ملعقتين من السكر
- بيضة.
- ملعقتين من الزيت.
- ملعقتين من الزبدة.
- نصف كيلو من الدقيق المنخول جيدا.
طريقة تحضير الكرواسون في المنزل
من أجل تحضير الكرواسون في المنزل يتم اتباع مجموعة مختلفة من الخطوات التي تساعد في تحضيره بشكل جيد مثل المحلات بالتحديد، ومن الممكن ان يتم حشوه بالطريقة المناسبة التي ترغب فيها حتى يكون ذو مذاق جيد بدلا من الأشياء التي يتم شرائها من الخارج فالتي يتم تحضيرها في المنزل آمنة بشكل أكبر بكثير، وهذه الخطوات متمثلة في:
- يتام أولا وضع الحليب الدافئ مع الخميرة والتقليب جيدا حتى تبدأ في التفكك ومن ثم يتم تركهم لمدة خمس دقائق حتى تبدأ الخميرة في التفاعل تماما.
- ومن ثم يتم وضع الدقيق والتقليب جيدا باستخدام العجان حتى تتجانس جميع المكونات، ومن ثم يتم إضافة باقي المكونات وتركها حتى تتجانس في العجان.
- يتم تركها لمدة ساعة حتى تتخمر تماما ويتم تحضير صينية ويتم فرد العجين على هيئة كرات صغيرة ومن ثم العمل على فردها وبعدها يتم فردها ولفها على شكل رول.
- ثم يتم تركها لمدة ربع ساعة حتى ترتاح وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى يحمر وجهها
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ