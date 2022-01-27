بنص كيلو دقيق حضري 20 قطعه كرواسون هش وخفيف ومورق احلى من الجاهز بأقل المكونات

بنص كيلو دقيق حضري 20 قطعه كرواسون هش وخفيف ومورق احلى من الجاهز الكرواسون من أشهر المعجنات التي يتم تناولها على الإفطار بالعديد من الحشوات المختلفة منها الجبن أو الشكولاتة أو المربى، وقد تتميز بأنها ذات مذاق جيد ومميز ويتم تحضيره بسهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات المختلفة في غضون عشرون دقيقة فقط، وهذه الكمية قد تكون كافية لثمانية أشخاص فقط، ولهذا فقد نقوم بتوضيح طريقة عجن الخليط المخصص لتحضير الكرواسون بمذاق جيد وفريد من نوعه حتى يتم تحضيرها بسهولة في المنزل.

بنص كيلو دقيق حضري 20 قطعه كرواسون هش وخفيف ومورق احلى من الجاهز

يمكنك باستخدام نصف كيلوا من الدقيق العمل على تحضير كمية كبيرة من الكرواسون تكفي لثمانية أفراد، ويمكنك تحضير الحشو الخاص بها سواء بالشكولاتة أو بالجبن أو بالمربى أو باللانشون وغيرها من الحشوات المختلفة، فنتعرف على مكونات تحضير هذا الكرواسون وهي:

مكونات تحضير الكرواسون في المنزل

ملعقة من الملح.

نصف كوب لبن.

مصف كوب ماء دافئ.

ملعقة من الخميرة.

ملعقتين من السكر

بيضة.

ملعقتين من الزيت.

ملعقتين من الزبدة.

نصف كيلو من الدقيق المنخول جيدا.

طريقة تحضير الكرواسون في المنزل

من أجل تحضير الكرواسون في المنزل يتم اتباع مجموعة مختلفة من الخطوات التي تساعد في تحضيره بشكل جيد مثل المحلات بالتحديد، ومن الممكن ان يتم حشوه بالطريقة المناسبة التي ترغب فيها حتى يكون ذو مذاق جيد بدلا من الأشياء التي يتم شرائها من الخارج فالتي يتم تحضيرها في المنزل آمنة بشكل أكبر بكثير، وهذه الخطوات متمثلة في: