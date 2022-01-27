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عمر شويل - جدة بسبوسة العشر دقايق حضريها زي المحلات بالظبط - ثقفني
بسبوسة العشر دقايق، البسبوسة هى من أشهر الحلويات الشرقية المعروفة وهى تقدم في المناسبات والأفراح، و يمكن عمل البسبوسة بحشوات مختلفة وكذلك بدون حشوة وهى من الأطباق الحلوة الشهية.
مكونات تحضير البسبوسة:
- نصف كيلو دقيق سميد.
- علبة زبادى.
- ٢ ملعقة كبيرة من السمنة.
- بيضة واحدة.
- كيس واحد من الباكنبودر.
- كيس واحد من الفانيليا.
تحضير البسبوسة:
- في وعاء نضع دقيق السميد ونضيف عليه علبة من الزبادى و الباكنبودر و الفانيليا وبيضة وكذلك بإضافة السمنة مذابة.
- ثم نقوم بخلط المكونات مع بعض حتى تمتزج السمنة مع السميد جيدا.
- نضيف عليه القليل من الحليب حتى نحصل على خليط كثيفا، ثم نتركه مدة ١٠ دقائق.
- يمكن إضافة الماء بدل الحليب لدقيق السميد.
- نقوم بدهن الصينية بالقليل من السمنة أو الزبدة.
- وبعد ذلك نسكب خليط دقيق السميد في الصينية وندخلها للفرن حتى تنضج.
- ثم نخرج الصينية من الفرن وهى سخنة و نصبها بالشربات.
مقادير تحضير حشوة البسبوسة:
- كأس واحد من السميد.
- كأس واحد من جوز الهند.
- نصف كأس سكر.
- ملعقة كبيرة من الباكنبودر.
- بيضتان.
- كأس زيت.
- كيس واحد من الكريمة.
مقادير الحشوة:
- قطع كريمية.
- كأس ماء.
- ٢ معلقة كبيرة من الحليب البودرة.
- معلقة صغيرة من النشا.
- ٢ معلقة سكر.
مقادير الشربات:
- كأس سكر.
- إثنان كؤوس من الماء.
- عصير نصف ليمونة.
تحضير البسبوسة والحشوة:
- نضع في وعاء دقيق السميد ونضيف إليه جميع مكونات البسبوسة.
- نمزج الخليط جيدا، ثم نضيف القليل من الماء ونعجن البسبوسة حتى نحصل على قوام كثيف ونتركه قليلا.
- ندهن الصينية بالزبدة ونوزع الخليط في الصينية جيدا، وبالتالى نضع في الصينية نصف كمية الخليط ثم ندخلها للفرن مدة ١٠ دقائق.
- وبعد ذلك نقوم بتحضير الحشوة في مقلاة على النار ونضع جميع مكونات الحشوة ونقلبها مع بعض حتى نكتسب قوام كثيف.
- وبالتالى نقوم بتوزيع الحشوة على البسبوسة ويتم توزيعها جيدا.
- وبعد ذلك ندخلها للفرن دقيقتين، ثم نخرج الصينية و نضيف باقي خليط البسبوسة.
- ثم نشعل الفرن من فوق وندخل الصينية مرة أخرى حتى تنضج البسبوسة وتحمر.
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