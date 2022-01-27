صحة

بسبوسة العشر دقايق حضريها زي المحلات بالظبط

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عمر شويل - جدة بسبوسة العشر دقايق حضريها زي المحلات بالظبط - ثقفني

بسبوسة العشر دقايق، البسبوسة هى من أشهر الحلويات الشرقية المعروفة وهى تقدم في المناسبات والأفراح، و يمكن عمل البسبوسة بحشوات مختلفة وكذلك بدون حشوة وهى من الأطباق الحلوة الشهية.

مكونات تحضير البسبوسة:

  • نصف كيلو دقيق سميد.
  • علبة زبادى.
  • ٢ ملعقة كبيرة من السمنة.
  • بيضة واحدة.
  • كيس واحد من الباكنبودر.
  • كيس واحد من الفانيليا.

تحضير البسبوسة:

  1. في وعاء نضع دقيق السميد ونضيف عليه علبة من الزبادى و الباكنبودر و الفانيليا وبيضة وكذلك بإضافة السمنة مذابة.
  2. ثم نقوم بخلط المكونات مع بعض حتى تمتزج السمنة مع السميد جيدا.
  3. نضيف عليه القليل من الحليب حتى نحصل على خليط كثيفا، ثم نتركه مدة ١٠ دقائق.
  4. يمكن إضافة الماء بدل الحليب لدقيق السميد.
  5. نقوم بدهن الصينية بالقليل من السمنة أو الزبدة.
  6. وبعد ذلك نسكب خليط دقيق السميد في الصينية وندخلها للفرن حتى تنضج.
  7. ثم نخرج الصينية من الفرن وهى سخنة و نصبها بالشربات.

مقادير تحضير حشوة البسبوسة:

  • كأس واحد من السميد.
  • كأس واحد من جوز الهند.
  • نصف كأس سكر.
  • ملعقة كبيرة من الباكنبودر.
  • بيضتان.
  • كأس زيت.
  • كيس واحد من الكريمة.

مقادير الحشوة:

  • قطع كريمية.
  • كأس ماء.
  • ٢ معلقة كبيرة من الحليب البودرة.
  • معلقة صغيرة من النشا.
  • ٢ معلقة سكر.

مقادير الشربات:

  • كأس سكر.
  • إثنان كؤوس من الماء.
  • عصير نصف ليمونة.

تحضير البسبوسة والحشوة:

  1. نضع في وعاء دقيق السميد ونضيف إليه جميع مكونات البسبوسة.
  2. نمزج الخليط جيدا، ثم نضيف القليل من الماء ونعجن البسبوسة حتى نحصل على قوام كثيف ونتركه قليلا.
  3. ندهن الصينية بالزبدة ونوزع الخليط في الصينية جيدا، وبالتالى نضع في الصينية نصف كمية الخليط ثم ندخلها للفرن مدة ١٠ دقائق.
  4. وبعد ذلك نقوم بتحضير الحشوة في مقلاة على النار ونضع جميع مكونات الحشوة ونقلبها مع بعض حتى نكتسب قوام كثيف.
  5. وبالتالى نقوم بتوزيع الحشوة على البسبوسة ويتم توزيعها جيدا.
  6. وبعد ذلك ندخلها للفرن دقيقتين، ثم نخرج الصينية و نضيف باقي خليط البسبوسة.
  7. ثم نشعل الفرن من فوق وندخل الصينية مرة أخرى حتى تنضج البسبوسة وتحمر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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