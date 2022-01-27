بسبوسة العشر دقايق حضريها زي المحلات بالظبط

بسبوسة العشر دقايق ، البسبوسة هى من أشهر الحلويات الشرقية المعروفة وهى تقدم في المناسبات والأفراح، و يمكن عمل البسبوسة بحشوات مختلفة وكذلك بدون حشوة وهى من الأطباق الحلوة الشهية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012