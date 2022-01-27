قنبلة التخسيس 10 كيلو في شهر .. المشروب الناسف للبطن والجناب وتفتيت الدهون الصعبة في شهر هتكوني بجسم مثالي

قنبلة التخسيس 10 كيلو في شهر .. المشروب الناسف للبطن والجناب طريقة وكيفية تحضير مشروب عصير الليمون والقهوة للتخسيس وخفض الوزن الزائد، فهناك العديد من الأشخاص التي تعاني من السمنة المفرطة أو من الوزن الزائد بجميع الأنواع والحالات، وليست هذه المشكلة بالهيّنة التي يمكن السكوت عنها وإهمالها وإنما يجب معالجتها فهي عرض مرضي مثل جميع الأعراض، ويأتي الوزن الزائد أحيانًا وفقًا لعامل وراثي أو بسبب تناول الكثير من الأطعمة الدسمة وإهمال ممارسة الرياضة بشكل مستمر أو بسبب اتباع عادات أكل خاطئة.

المشروب الناسف للبطن والجناب وتفتيت الدهون الصعبة

تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تساعد في تحسين الأوعية الدموية ويعمل الخليط في التخلص من العديد من آلام الرأس والصداع النصفي.

يعالج المشروب مشاكل المعدة من قرح المعدة والالتهابات وبذلك يعزز عملية الهضم ويحل مشكلة عسر الهضم وبذلك يستفاد الجسم من الأطعمة بالصورة المطلوبة ويسهل عملية الإخراج.

يحفز المشروب جميع الأجهزة المختلفة داخل الإنسان وخاصة الجهاز الهضمي والمناعي.

كما أن المشروب (قهوة الليمون) يساعد في تدفق عصارة الجسم الصفراء وبذلك تمنع الكبد من تكوين الحصوات حوله وفيه.

تناول المشروب في الصباح على الريق يساعد في تنشيط الجسم ويقلل من شعوره بالإعياء الشديد والتعب.

يحل مشاكل الإمساك ويساعد في إدرار البول بسهولة وفي وقت قصير.

وأيضًا يعمل المشروب على زيادة معدل الحرق داخل جسم الإنسان.

وأهم فائدة من فوائد الخليط هي أنه يساعد في زيادة معدل حرق الجسم للأطعمة وبذلك يساعد في خفض الوزن بدون عناء أو إجهاد للنفس.

طريقة تحضير مشروب القهوة بالليمون للتخسيس

مكونات الطريقة:-

قهوة عربي مطحونة.

كوب ماء مغلي.

عصير ليمون.

خطوات التحضير:-