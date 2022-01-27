أصنعي صينية مكرونة بالبشاميل على أصولها بطعم لذيذ وبصوص بشاميل سايح

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، تعتبر المكرونة بشكل عام من الأطباق المفضلة عند الجميع ويفضلوا تناولها بصورة متكررة، وبخاصة المكرونة بالبشاميل التي لها جمهور كبير من الكبار والأطفال لمذاقها اللذيذ وقوامها الشهي، ولكن هناك العديد من السيدات يواجهن مشكلة في تحضيرها وبخاصة تحضير البشاميل لأنه أساس صينية المكرونة ويحتاج دقة في التحضير.

طريقة عمل صينية المكرونة بالبشاميل

هذه الطريقة أحد أسهل الطرق المستخدمة في تحضير صينية المكرونة بالبشاميل، وتتم كما يلي:

المكونات:

مقدار ٥٠٠ جرام مكرونة مقصوصة.

عدد ٣ ملاعق دقيق كبيرة.

مقدار لتر من الحليب.

ملعقة سمن أو زبدة كبيرة.

ربع كيلو لحمة معصجة.

ملعقتان كبيرتان جبن مشكل مبشور.

طريقة تحضير البشاميل:

نضع إناء على النار ونسخن السمنة فيه، ثم نضيف الدقيق ونقلبهم لمدة ٣ دقائق ونلاحظ ألا يتحول لونه بني. ثم نضيف الحليب بشكل تدريجي ونقلب بشكل مستمر حتى يصبح الخليط متماسكاً. ثم نضيف الجبن ونقلبه ونتركه جانباً.

خطوات عمل صينية المكرونة بالبشاميل:

نسخن الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة. نضع الماء على نار متوسطة لتغلي، ونضيف فيها المكرونة حتى يتم سلقها ونخرجها بعد ذلك. نحضر صينية فرن كبيرة ونضع بها نصف كمية المكرونة المسلوقة، ونفرده عليه العصاج وبعض من البشاميل. نضع كمية المكرونة الأخرى وعليها المتبقي من البشاميل. ندخل الصينية للفرن لمدة نصف ساعة. في النهاية نخرجها ونقدمها ساخنة.

كيفية صنع بالبشاميل السريع

أهم شيء في المكرونة البشاميل هو البشاميل الذي يعد أساس نجاح صينية المكرونة بالبشاميل، وهناك طرق عديدة لتحضيره تختلف باختلاف بعض المكونات، ومن ضمن طرق تحضيره نجد:

المقادير:

كوب من الدقيق.

كوب من الحليب البودر.

كوبان ماء.

نصف كوب من الزيت.

جوزة الطيب.

مكعب مرقة دجاج.

حيل حسب الحاجة.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير: