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عمر شويل - جدة طريقة عمل طاجن التورلي باللحم في الفرن طاجن الخضار المشكل وجبة رهيبة هتدفيكي في الشتا - ثقفني
تبحث كثير من ربات المنازل على كل ما هو جديد وتقوم بتقديمه لأفراد عائلتها وخاصة الوجبات السهلة فتكون طواجن اللحم بالخضار من الطواجن ذات قيمة غذائية عالية إلى أنها سهلة التحضير وسوفة نوضح طريقة عمل التورلي باللحمة من خلال هذا المقال.
مكونات عمل التورلي باللحمة
يكون طاجن تورلي اللحمة من الطواجن البسيطة التي يتم تحضيرها بكل بساطة في المنزل وسوف نتعرف على مكوناتها من خلال النقاط التالية:-
- بطاطس.
- كوسة.
- جزر.
- بصل.
- ثوم.
- عصير طماطم.
- قطع من اللحم.
طريقة تحضير طاجن التورلي باللحمة
يحضر هذا الطاجن بكل سهولة في المنزل حيث أنه يكون أسهل من الخضار الذي نقوم بطبخه على البوتاجاز ويتم تحضيره وفقا للمكونات السابقة ونتعرف على طريقة تحضيره من خلال الخطوات التالية:-
- نحضر طاسة ونقوم بتشويح اللحم بها لمدة عشر دقائق حتى يتغير لونها تماما.
نحضر طاسة أخرى ونقوم بتشويح بها البصل والثوم ونتركه لمده عشر دقائق حتى تذبل.
- نقوم بتشويح البطاطس مع الجزر والكوسة حتى يتغير لونهم لمدة عشر دقائق.
- نحضر وعاء ونضع به الطماطم مع الصلصلة مع البصل والثوم والخضار واللحم ونضعهم على النار لمدة عشر دقائق حتى تتجانس المكونات سويا.
- نقوم بعد ذلك بوضع جميع المكونات في الطاجن مع التوابل اللازمة من الملح والفلفل الاسود ويتم وضع الطاجن في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج جميع المكونات.
- عند تمام النضج يتم إخراج الطاجن من الفرن ويتم تقديمة مع الأرز الأبيض أو المكرونة المحمرة وهناك من يحب تناوله مع العيش البلدي والزيتون المخلل وبالهناء والشفاء للجميع، نلاحظ بأن هذا الطاجن يحتوي على كثير من الفيتامينات والمعادن والبروتينات لذلك يجب أن تقوم ربات المنازل بعمله بشكل دائم.
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