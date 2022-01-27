طريقة عمل طاجن التورلي باللحم في الفرن طاجن الخضار المشكل وجبة رهيبة هتدفيكي في الشتا

تبحث كثير من ربات المنازل على كل ما هو جديد وتقوم بتقديمه لأفراد عائلتها وخاصة الوجبات السهلة فتكون طواجن اللحم بالخضار من الطواجن ذات قيمة غذائية عالية إلى أنها سهلة التحضير وسوفة نوضح طريقة عمل التورلي باللحمة من خلال هذا المقال.

مكونات عمل التورلي باللحمة

يكون طاجن تورلي اللحمة من الطواجن البسيطة التي يتم تحضيرها بكل بساطة في المنزل وسوف نتعرف على مكوناتها من خلال النقاط التالية:-

بطاطس.

كوسة.

جزر.

بصل.

ثوم.

عصير طماطم.

قطع من اللحم.

طريقة تحضير طاجن التورلي باللحمة

يحضر هذا الطاجن بكل سهولة في المنزل حيث أنه يكون أسهل من الخضار الذي نقوم بطبخه على البوتاجاز ويتم تحضيره وفقا للمكونات السابقة ونتعرف على طريقة تحضيره من خلال الخطوات التالية:-