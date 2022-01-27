بخطوات اقتصادية.. طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة بأبسط المكونات

تعد كفتة البطاطس باللحمة المفرومة من الأطعمة المحبوبة للجميع من الصغار والكبار نظراً لطعمها اللذيذ، كما أنها غنية بالفوائد والعناصر الغذائية والنشويات والبروتينات المفيدة، تستطيع الأم تحضيرها بالمنزل بكل سهولة دون عناء يتم تحضيرها بأكثر من طريقة ووصفات مختلفة لذا سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة بالخطوات البسيطة في السطور القادمة فتابعونا.

طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة

كفتة البطاطس باللحمة المفرومة لها مقادير بسيطة متوفرة في كل منزل سوف نعرضها لكم في النقاط التالية:

المكونات:

نصف كيلو من اللحم المفروم.

ثمرة من الفلفل الرومي.

ملعقة واحدة صغيرة من الثوم المفروم.

نصف ملعقة من الشطة (حسب الرغبة).

ثلاث ملاعق من الشبت المفروم.

حوالي نصف كيلو من البطاطس المسلوقة.

مقدار حوالي كوب من البقسماط المطحون.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.

بهارات لحم ومقدار مناسب من الملح.

ملعقة صغيرة من الكركم، ملعقة واحدة من الزنجبيل.

ثمرة واحدة من البصل مبشورة.

زيت غزير للقلي.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.

مكونات التغطية

عدد ٢ بيضة.

مقدار عدد ٢ كوب من البقسماط.

رشه من الفلفل الأسود ورشة من الملح.

طريقة التحضير

في إناء عميق يوضع قليل من الزيت إلى أن يسخن جيداً، بعد ذلك نقوم بوضع اللحم المفروم ويتم التقليب حتى تجف الماء من اللحم.

يضاف البصل إلي اللحم ويليها الزنجبيل والثوم مع مراعاة التقليب المستمر.

يتم إضافة البقدونس المفروم والشبت والجزر والكركم والفلفل الأسود والملح والشطة والبهارات مع تقليبهم جيداً.

نقوم بوضع البطاطس المسلوقة في إناء عميق ونهرسها جيداً، بعد ذلك يتم إضافة البطاطس ألي المكونات السابقة ويتم خلطهم بشكل جيد.

توضع في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات تقريباً إلى أن تتماسك.

نقوم بتشكيل الكفتة وترص، ثم نخفق البيض ويوضع له الملح والفلفل الأسود.

يوضع البقسماط المطحون في طبق واسع، ويتم غمس أصابع الكفتة في البيض ثم في البقسماط المطحون حتى يتم الانتهاء من الكمية الموجودة.

توضع في الثلاجة بعض الوقت، بعد ذلك يتم تجهيز كمية من الزيت الغزير في طاسة على النار إلى أن يسخن جيداً.

ثم توضع أقراص الكفتة في الزيت ويتم التقليب على الجانبين إلى أن يصبح لونها ذهبي.

تخرج من الزيت على ورق مناديل المطبخ حتى يتم التخلص من الزيت الزائد.

توضع في أطباق التقديم وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة بالخطوات البسيطة ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير.