نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالكيس النايلون طريقة تقشير الثوم بكل سهولة وسرعة بدون جهد واضاعة الوقت في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الثوم من المكونات المهمة في الطهي فهو يمكن أضافته مهروس أو مقطع كما يجعل الطعام أكثر لذة ويعطي له مذاق متميز فالثوم يعطي مذاق للطبخ شهي جدا، ولكن كلنا نعاني من تقشيره فهو يأخذ كم كبير من الجهد والوقت ، وهنا سوف نوضح عدة طرق لتقشير الثوم بدون تعب ولا جهد وسوف تطهين بكل سهولة ويسر دون معاناة في تقشير الثوم وستحصلين على طعام طيب ولذيذ وسريع

طرق تقشير الثوم بسهولة

الماء باردا أو ساخنا

قومي بوضع ماء بارد من الصنبور في وعاء به الكمية المطلوبة من الثوم الذي تودين تقشيره، وأتركيه مدة 1/2 ساعة ثم قومي بتصفيته وتقشيره لأن الماء البارد يقوم بإنتزاع القشر بكل سهولة أما الماء الساخن فيمكن وضع الثوم بها مدة لا تتخطى 10 دقائق وهذا حتى لا يتم سلق الثوم بالماء الساخن ويمكنك تصفيته بعد ذالك وتقشيرة بكل سهولة ، أما أن كنتي في عجلة من أمرك يمكنك وضع الماء الساخن علي الثوم وقومي بتقشير الثوم في الحال وسيتقشر بسهولة معك.

كيس النايلون( التفريز)

قومي بوضع الكمية المطلوبة من الثوم علي هيئة فصوص في كيس نايلون مع غلقه جيدا، ثم قومي باستخدام عصا النشب أو مطرقة فيليه اللحوم، مع الدق علي الكيس بلطف حتى تلاحظي إنفصال القشرة عن الثوم، كما يمكن دق الثوم عند تقشيره بإضافة رشة من الملح لتقشيره بسهولة وسرعة

تقطيع رأس الثومة بالعرض

باستخدام سكين المطبخ قومي بتقطيع رأس الثومة بالعرض ومن ثم قومي بتقشيره، إبتداء من رأسه المقطوع وبهذا سوف تقومي بتقشيره بكل سهولة مع توفير الوقت والجهد

وعاء زجاجي

في وعاء زجاجي تم غلقه بإحكام قومي بوضع كمية الثوم المراد تقشيره فيه ومن ثم قومي برجه بقوة عدة مرات مع التكرار وسوف تلاحظي أن الثوم تم تقشيره داخل الزجاجة، كما أن فكرة الزجاجة هذه مأخوذه من ماكينة تقشير الثوم وهي عبوة بها أداة مسننة مع رجها يتقشر الثوم بدون معاناة وبسهولة ويسر مع توفير وقتك وجهدك كما يمكنك عمل وصفاتك بكل سهولة وبكل أريحية