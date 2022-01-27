ملعقة واحدة من الخميرة المعجزة هتنفخي خدودك وتبيضي وشك من اول 3 دقائق

كريم الخميرة لنفخ الخدود وازالة الجلد الميت، تحتاج كل الفتيات إلى الاستعانة باستخدام بعض الكريمات حتى تعتني ببشرتها وإزالة الجلد الميت والاهتمام بالبشرة بصفة مستديمة، فتحلم كل فتاة ببشرة بيضاء مشرقة خالية من وجود أي بقع بها، فتلجأ إلى استخدام بعض الكريمات ومستحضرات التجميل التي تكون مكلفة جدا وباهظة في الثمن، فتلجأ إلى إعداد كريم الخميرة وإعداد في المنزل بشكل سهل وسلس بدون أي تكلفة.

كريم الخميرة لنفخ الخدود وإزالة الجلد الميت

يمكننا تحضير كريم الخميرة بعدة طرق ويدخل في العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت، الخميرة لها دور فعال وكبير في علاج البشرة والجلد وتوحيد لون البشرة، في نتناول سويا كيفية تحضير كريم الخميرة فيما يلي:

المقادير

ربع كوب من العسل النحل.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

طريقة التحضير

نقوم بخلط ربع كوب من العسل النحل في إناء صغير ثم نضيف إليه ملعقة صغيرة من السكر الأبيض ثم نضع عليها ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية و ندمجهم مع بعض. نضع خلطة الخميرة على البشرة ونتركها لمدة 15 دقيقة حتى تعمل علي امتصاص الخلطة. نغسل الوجه من الخلطة باستخدام الماء الدافئ وبعد ذلك وغسلها باستخدام الماء البارد حتى تغلق المسام. نقوم بتجفيف البشرة بشكل كامل ثم نقوم بترتيبها. نتبع هذه الخلطة على الأقل كل أسبوع مرتين ونلاحظ البشرة بيضاء ومشرقة.

الخميرة والزبادي لتفتيح الفوري للبشرة

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

وملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من العسل النحل.

حبة واحدة من البيض.

طريقة التحضير