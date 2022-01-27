مقادير عجينة البيتزا الطرية الهشة مثل المطاعم وبأقل التكاليف

عجينة البيتزا تُعتبر من ضمن الوصفات التي تبحث عنها الكثيرين من ربات المنازل لكي يقومون بإعدادها في البيت دون اللجوء للذهاب إلى المطاعم، وتحتوي على مكونات بسيطة ومُتاحة في أي بيت كما يُمكنك إضافة أي حشو على حسب رغبتك، ولكي تتمكنين من الحصول على مذاق شهي، لذا سوف نتطرق لتوضيح مقادير عجينة البيتزا الطرية الهشة.

مقادير عجينة البيتزا الطرية الهشة

ترغب السيدات في تحضير عجينة الطرية والهشة لكي يتناولون بيتزا ذات مذاق طيب وشهي، ولكي تحصلين على عجينة طرية عليك اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

نصف كيلو من الدقيق المنخول.

كوب فقط من الزبادي.

ملح على حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

القليل من اللبن البودرة.

رشة من السكر.

كمية مناسبة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير عمل عجينة البيتزا الطرية

أولاً قم بإحضار وعاء عميق وقم بإضافة الدقيق، واللبن البودرة.

نضيف بعد ذلك الملح، والخميرة الفورية، والسكر ونخلط جيدًا.

نستمر في خل المكونات وإضافة باقي المكونات.

بعد ذلك نضيف زيت الزيتون والزبادي ونخلط حتى نحصل على مزيج متجانس.

نترك العجينة في مكان دافئ حتى تتخمر ويزداد حجمها.

نقطع بعد ذلك العجينة ونفردها بشكل جيد.

بعد ذلك يُمكنك إضافة أي حشوة على حسب الرغبة.

مقادير عجينة البيتزا بالكوب

تُعد عجينة البيتزا من أبرز الأمور بحثًا من قبل جميع السيدات في كافة أنحاء العالم، حيث يُمكنك عمل عجينة البيتزا بالكوب بخطوات سهلة وبسيطة عن طريق الآتي:

كوب فقط من الدقيق المنخول.

ملعقة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة من الخميرة الفورية.

كمية مناسبة من الماء.

نصف ملعقة من السكر.

طريقة تحضير وعمل عجينة البيتزا بالكوب