نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل أصابع زينب اللذيذة بمذاقها الشهي في المقال التالي
تنتشر حلويات أصابع زينب في الوطن العربي بشكل كبير حيث يرتبط ظهورها بالحلويات الشرقية المحبوبة بالنسبة لكثير من العائلات وتعتبر سهلة الإعداد يقتصر وقت تحضيرها إلى وقت قليل مما يسهل إمكانية التحضير في مختلف الأوقات، يعتبر أسم حلويات أصابع زينب من الأسماء التي تبدو غريبة ومثيرة للاستغراب ولكن بالرغم من ذلك إلا أنها واسعة الانتشار في البلاد العربية وبالأخص في شهر رمضان الذي يتم تحضيرها بشكل يومي نظراً لبساطة المكونات الخاصة بها بالإضافة إلى مذاقها الشهي الذي يختلف عن باقي الحلويات التي يتم تحضيرها في المنزل ويمكنك تحضيرها في جميع الأوقات دون الارتباط بشهر رمضان حيث يتسائل الكثير من الأشخاص عن طريقة تحضير أصابع زينب لذلك نقدم لكم اليوم طريقة إعداد أصابع زينب في المنزل.
طريقة تحضير أصابع زينب في المنزل
يوجد أصناف عريقة من الحلويات مثل حلوى أصابع زينب التي تعتبر موجودة على مرور الأجيال التي يتم التطوير فيها كل فترة من حيث طريقة تحضيرها أو ما شابه، ويوجد الكثير من العائلات التي تفضل حلويات أصابع زينب بعد تناول الوجبات الرئيسية على سبيل التحلية بسبب التعود عليها وكذلك في شهر رمضان.
مكونات التحضير:
- مقدار 200 جرام من السميد.
- ملعقة كبيرة من الشمر.
- كأس من الزيت النباتي.
- ملعقة صغيرة من مسحوق الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة من حبة البركة.
- ثلاث أكواب من الطحين.
- ماء دافئ للعجن.
- زيت للقلي.
طريقة التحضير:
- تحضير طبق مناسب للعجن وخلط فيه كلاً من السميد والدقيق المنخول بالإضافة إلى الشمر ويتم تقليبهم معاً.
- إضافة الخميرة إلى زيت الزيتون وتقليبها معه ثم إضافتها على مكونات الدقيق وبعد ذلك تحضير ماء العجن حيث يتم إضافته حسب الحاجه بشكل بطيء بحيث يكون درجة الحرارة الماء فاتر.
- إذا كنت ترغب في سرعة التحضير يمكنك استخدام الخلاط الكهربائى فى العجن لمدة خمس دقائق على الأقل بعد إنتهاء عملية العجن تترك العجينة حتى ترتاح.
- بعد ذلك يتم تقطيع العجينة إلى قطع أقرب إلى حبة الليمون ثم تشكيلها بزخرفة الشوكة أو المصفاة حسب الرغبة وتكرار ذلك مع باقي كمية العجين حتى الإنتهاء.
- تحضير طاسة للقلي ويفضل أن تكون عميقة ووضع فيها مقدار زيت مناسب من الزيت النقي ثم تركه دقيقتين حتى يسخن وبعد ذلك نبدأ بوضع أصابع زينب وتقليبها حتى تصبح لامعة وبعد ذلك يتم إخراجها من الزيت ووضعها في القطر دقيقتين ثم تخرج في أطباق التقديم.
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