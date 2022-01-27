أسهل طريقة لعمل أصابع زينب اللذيذة بمذاقها الشهي

تنتشر حلويات أصابع زينب في الوطن العربي بشكل كبير حيث يرتبط ظهورها بالحلويات الشرقية المحبوبة بالنسبة لكثير من العائلات وتعتبر سهلة الإعداد يقتصر وقت تحضيرها إلى وقت قليل مما يسهل إمكانية التحضير في مختلف الأوقات، يعتبر أسم حلويات أصابع زينب من الأسماء التي تبدو غريبة ومثيرة للاستغراب ولكن بالرغم من ذلك إلا أنها واسعة الانتشار في البلاد العربية وبالأخص في شهر رمضان الذي يتم تحضيرها بشكل يومي نظراً لبساطة المكونات الخاصة بها بالإضافة إلى مذاقها الشهي الذي يختلف عن باقي الحلويات التي يتم تحضيرها في المنزل ويمكنك تحضيرها في جميع الأوقات دون الارتباط بشهر رمضان حيث يتسائل الكثير من الأشخاص عن طريقة تحضير أصابع زينب لذلك نقدم لكم اليوم طريقة إعداد أصابع زينب في المنزل.

طريقة تحضير أصابع زينب في المنزل

يوجد أصناف عريقة من الحلويات مثل حلوى أصابع زينب التي تعتبر موجودة على مرور الأجيال التي يتم التطوير فيها كل فترة من حيث طريقة تحضيرها أو ما شابه، ويوجد الكثير من العائلات التي تفضل حلويات أصابع زينب بعد تناول الوجبات الرئيسية على سبيل التحلية بسبب التعود عليها وكذلك في شهر رمضان.

مكونات التحضير:

مقدار 200 جرام من السميد.

ملعقة كبيرة من الشمر.

كأس من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من مسحوق الخميرة الفورية.

نصف ملعقة من حبة البركة.

ثلاث أكواب من الطحين.

ماء دافئ للعجن.

زيت للقلي.

طريقة التحضير: