البطاطس المقلية المقرمشةبس بملعقة واحدة نشا قرمشة خطيرة وعمرها ما تشرب زيت

من أهم الموضوعات التي يتم الحديث عنها من قبل العديد من الأمهات عن طريقة عمل البطاطس بدون ما تشرب زيت نهائيا خصوصا أن البطاطس تعتبر من الأكلات المميزة بصورة كبيرة والتي يفضلها الكثير من الأشخاص سواء كان الكبار والصغار يعشقون تناول البطاطس دائما كما تعتبر من الأكلات التي يمكنكم تحضيرها في وقت قليل للغاية وتجهيزها من خلال مجموعة من الطرق المختلفة المميزة و تعتبر البطاطس المقلية من أفضل الوصفات للعديد من الأشخاص ولكن ترغب الأمهات في تحضيرها بدون تشرب زيت تابعوا معانا الطريقة الصحية بدون استخدام زيت.

طريقة عمل البطاطس بدون زيت

يمكنكم تحضير البطاطس المقلية بكل سهولة بنفس الطعم الجميل والرائع ولكن بشكل صحي لا يسبب حدوث أي أضرار من خلال المقادير الآتية:

أربع حبات من البطاطس كبيرة الحجم. كمية مناسبة لهذه الكمية من الماء. ملعقة من الملح. ملعقة من أي زيت نباتي ويفضل زيت الذرة. ملعقة نشا.

طريقة تحضير البطاطس بدون زيت