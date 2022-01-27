نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البطاطس المقلية المقرمشةبس بملعقة واحدة نشا قرمشة خطيرة وعمرها ما تشرب زيت في المقال التالي
من أهم الموضوعات التي يتم الحديث عنها من قبل العديد من الأمهات عن طريقة عمل البطاطس بدون ما تشرب زيت نهائيا خصوصا أن البطاطس تعتبر من الأكلات المميزة بصورة كبيرة والتي يفضلها الكثير من الأشخاص سواء كان الكبار والصغار يعشقون تناول البطاطس دائما كما تعتبر من الأكلات التي يمكنكم تحضيرها في وقت قليل للغاية وتجهيزها من خلال مجموعة من الطرق المختلفة المميزة و تعتبر البطاطس المقلية من أفضل الوصفات للعديد من الأشخاص ولكن ترغب الأمهات في تحضيرها بدون تشرب زيت تابعوا معانا الطريقة الصحية بدون استخدام زيت.
طريقة عمل البطاطس بدون زيت
يمكنكم تحضير البطاطس المقلية بكل سهولة بنفس الطعم الجميل والرائع ولكن بشكل صحي لا يسبب حدوث أي أضرار من خلال المقادير الآتية:
- أربع حبات من البطاطس كبيرة الحجم.
- كمية مناسبة لهذه الكمية من الماء.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من أي زيت نباتي ويفضل زيت الذرة.
- ملعقة نشا.
طريقة تحضير البطاطس بدون زيت
- أولا يجب عليكم تقشير البطاطس ثم يتم غسلها بصورة جيدة بالماء البارد حتى يمكن التخلص من النشا بشكل نهائي.
- ثم يتم وضع البطاطس إلى أصابع أو شرائح حسب الرغبة.
- ثم يتم إحضار وعاء ثم نقوم بإضافة كمية من الماء فيها ويتم رفع الوعاء على النار ونضع عليه ملعقة نشا.
- بعد يتم وضع الماء بشكل جيد يتم إضافة أصابع البطاطس .
- ثم يتم تركها لمدة خمس دقائق كاملة.
- ثم يتم رفع البطاطس من الماء بمصفاة.
- تتركها حتى تصفي تماما من الماء الموجودة فيها.
- ثم يتم فرد قطعة من القماش النظيفة ويتم فرد البطاطس عليها ثم يتم تركها لمدة نصف ساعة حتى تجف تماما وبالطبع هذه الخطوة تجعلها لا تتشرب زيت نهائيا.
- بعد الانتهاء يتم إحضار مقلاة من التيفال ثم يتم وضع ملعقة من الزيت
- ترك الزيت حتى يسخن.
- قومي بوضع أصابع البطاطس بها.
- خفض النار حتى تنضج وتصبح ذات لون ذهبي.
- يمكنكم تقديم البطاطس الآن ويتم رش القليل من الملح عليها.
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