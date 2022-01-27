عاوزين حاجة خفيفة وسخنة نتسلى بيها تبقى الزلابيا المقرمشة بمكونات سهلة وبسيطة

يجب أن نشير في البداية أن الزلابيا تعتبر من الوصفات التي يفضلها العديد من الأشخاص بشكل كبير للغاية ويرغبون دائما في تناولها بجانب العديد من المشروبات المختلفة مثل كوب من الشاي أو كوب العصير الطازج، وبالطبع تعتبر الزلابيا من الحلويات التي يتم شرائها من الخارج دائما ويعشقها العديد من الأطفال والكبار ولكن تبحث العديد من الأمهات عن طريقة عملها في المنزل من أجل الحفاظ على صحة الأطفال من تناول الحلويات المختلفة والأطعمة من الخارج في ظل انتشار العديد من الأمراض والأوبئة المختلفة، تعتبر الزلابية من الحلويات اللذيذة وتعتبر الزلابية من بين الحلويات الشعبية المنتشرة في جميع البلدان وبعض الدول تسميها بأسماء أخرى مثل: العسل وهي من الأطباق التي تستغرق وقتاً طويلاً في التحضير ولكن مكوناتها بسيطة وسهل وموجود في كل منزل ومن السهل الحصول على المكونات في هذه المقالة سوف نوضح لك الطرق المختلفة لطهيها وكيفية طهيها.

المقادير المطلوبة لتحضير الزلابيا

العجينة

كوبان من الدقيق.

ملعقة صغيرة ونصف من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

كوب ونصف من الحليب.

حبتان من البيض كبيرتا الحجم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا سائلة.

للحشو

كوبان من الكريمة سائلة.

ملعقتان كبيرتان من السكر البودرة.

للقلي

زيت الذرة.

للتزيين

السكر الناعم حسب الرغبة.

البعض من الفاكهة حسب الرغبة

طريقة تحضير الزلابيا بالكريمة والفراولة

يمكنكم تحضير الزلابيا بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية: