أعملي المولتن كيك في البيت بحرفية الجاهز بالظبط وبمكونات بسيطة وموفرة

يعتبر المولتن كيك من الحلوى التي تتسم بالمذاق الشهي فيقبل على تناوله الكثيرين خصوصًا الأطفال مما دفع ربات المنازل ليقومن بتحضيره في المنزل بدلًا من أن يتم شرائه من الخارج للتأكد من سلامة تحضيره وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير المولتن كيك.

تحضير المولتن كيك في البيت

يعتبر المولتن كيك واحد من الحلوى التي لديها مذاق شهي للغاية كما أن المقادير غير مكلفة ومتوافرة في المنزل وإليكم في السطور الآتية الخطوات المستخدمة في تحضير المولتن كيك.

مكونات المولتن كيك

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ثلاثة ملاعق من السكر. أربعة ملاعق كبيرة من الطحين. صفار بيضتان بدرجة حرارة الغرفة. مائة جرام من الشوكولاتة الداكنة. الزبدة من أجل دهن قوالب المولتن كيك. أربعة ملاعق صغيرة من بودرة الكاكاو. ملعقتان من الزبدة.

خطوات تحضير المولتن كيك

تتسم طريقة تحضير المولتن كيك بالسهولة والخطوات البسيطة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير المولتن كيك.

طريقة تحضير المولتن كيك