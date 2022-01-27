نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي المولتن كيك في البيت بحرفية الجاهز بالظبط وبمكونات بسيطة وموفرة في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعملي المولتن كيك في البيت بحرفية الجاهز بالظبط وبمكونات بسيطة وموفرة - ثقفني
يعتبر المولتن كيك من الحلوى التي تتسم بالمذاق الشهي فيقبل على تناوله الكثيرين خصوصًا الأطفال مما دفع ربات المنازل ليقومن بتحضيره في المنزل بدلًا من أن يتم شرائه من الخارج للتأكد من سلامة تحضيره وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير المولتن كيك.
تحضير المولتن كيك في البيت
يعتبر المولتن كيك واحد من الحلوى التي لديها مذاق شهي للغاية كما أن المقادير غير مكلفة ومتوافرة في المنزل وإليكم في السطور الآتية الخطوات المستخدمة في تحضير المولتن كيك.
مكونات المولتن كيك
- بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ثلاثة ملاعق من السكر.
- أربعة ملاعق كبيرة من الطحين.
- صفار بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.
- مائة جرام من الشوكولاتة الداكنة.
- الزبدة من أجل دهن قوالب المولتن كيك.
- أربعة ملاعق صغيرة من بودرة الكاكاو.
- ملعقتان من الزبدة.
خطوات تحضير المولتن كيك
تتسم طريقة تحضير المولتن كيك بالسهولة والخطوات البسيطة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير المولتن كيك.
طريقة تحضير المولتن كيك
- يتم الحصول على إناء ثم يتم وضع فيه البيض مع خلطه مع صفار البيضتين والسكر والاستمرار في الخلط لحين أن يتغير لون المزيج إلى لون الكاسترد ويصبح كثيف.
- الحصول على إناء صغير ويتم وضع فيه الزبدة والشوكولاتة ثم يتم إذابتهم في المايكروويف.
- بعد ذلك يتم إضافة خليط الشوكولاتة إلى خليط البيض مع الاستمرار في التقليب والتحريك.
- القيام بنخل الدقيق مع الطحين في إناء واسع ثم يتم إضافتهم إلى الخليط السابق مع الاستمرار في التقليب ثم يتم إضافة الفانيليا ويتم لف الوعاء بالبلاستيك.
- يتم نقل الخليط إلى الثلاجة وتركه لمدة نصف ساعة.
- الحصول على قوالب زجاجية ويتم دهنها بالزبدة ثم يتم وضع الخليط فيها.
- بعد ذلك يتم نقل القوالب إلى إناء ويتم وضع المياه الساخن عليها.
- يتم نقل الوعاء إلى الفرن ويتم وضعه على درجة حرارة عالية.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ