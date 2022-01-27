أسرار طريقة تحضير الكنافة النابلسية بالجبنة الفلسطينية الشهية

تعتبر الكنافة النابلسية من أشهر وأفضل الحلويات التقليدية التي يمكن تحضيرها في رمضان أو في الحفلات ويحبها الكثير من الكبار والصغار ويمكن عملها بأكثر من طريقة مثل الكنافة بالقشطة أو الكنافة بالجبنة أو الكنافة بالمكسرات حسب رغبتكم وتعد الكنافة النابلسية من الحلويات التي مشهورة بها بلاد الشام ونالت إعجاب الكثير من الشعب المصري لتميز المطبخ السوري في العديد من الأكلات الشهية والمتنوعة، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير الكنافة بالجبنة الفلسطينية بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات عمل الكنافة بالجبنة الفلسطينية

300 جرام من الكنافة

250 جرام من الجبنة العكاوي أو الجبنة الموتزاريلا

نصف كوب من الزبدة السايحة

فستق مطحون للتزيين

مكونات عمل الشربات

كوب نصف من السكر

كوبان من الماء

ملعقة صغيرة من الفانيليا

طريقة عمل الشربات

نضع السكر والماء في إناء على النار ونتركه حتى يغلي.

ثم نضيف ملعقة صغيرة فانيليا ونتركه لمدة خمس دقائق يغلي ثم نرفعه من على النار ونتركه ليبرد تماما.

طريقة عمل الكنافة بالجبنة الفلسطينية

نحضر الكبة ونضع بها الكنافة ونقوم بطحنها ثم نضيف إليها الزبدة ونفركها بها جيدا باليد.

ثم نحضر صينية وندهنها بالزيت أو الزبدة ثم نضع بها نصف كمية الكنافة بالزبدة ونكبسها جيدا بالملعقة.

نضع جبنة العكاوي أو الجبنة الموتزاريلا بعد نقعها في الماء ليلة كاملة وتغيير الماء أكثر من مرة للتخلص من الملح ونفردها بعيدا عن الحواف.

ثم نضع باقي كمية الكنافة على الجبنة ونكبسها بالملعقة جيدا.

بعد ذلك ندخل الصينية الفرن لمدة من خمس عشرة دقيقة إلى عشرين دقيقة حتى تحمر الأطراف.

بعد أن تنضج الكنافة نخرجها من الفرن ونقلب الكنافة في طبق التقديم ثم نسقيها بالشربات بعد خروجها من الفرن فورا.

نقوم بتزيينها بالفستق وتقدم ساخنة مع الشاي أو القهوة، وبالهنا والشفا.

سر نجاح الكنافة بالجبنة