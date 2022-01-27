باستخدام الطاسة حضري الخبز البيتي مناسب لجميع الأكلات وبقوام طري جداً

يعد الخبز البيتي ، من أفضل أنواع الخبز التي تمتاز بقوام طري ومنفوخ من الداخل يتم تحضيره بخطوات سهلة جداً ومكونات بسيطة فهو بسيط ولا يحتاج إلي الكثير من المكونات، يتم تحضيره باستخدام الطاسة ولا نستخدم للفرن لتسويته، ويعد هذا الخبز مناسب جداً لمختلف أنواع الأكلات مثل الفول والسندويتشات ويمكن استخدامه لعمل الحوا ووشي أو يمكن تناوله من الملوخية، ويعد العيش من أكثر الأشياء التي يتم استخدامها بشكل يومي على السفرة ولا يمكننا الاستغناء عنه، وقد ترغب الكثير من الأمهات في تحضيره بالمنزل بدلاً من شرائه من الخارج ولذلك لأنه يتم استهلاكه بشكل كبير، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة سهلة جداً وبسيطة لعمل الخبز البيتي وبخطوات سهلة جداً وغير مكلفة.

مكونات عمل الخبز البيتي

يتكون العيش البيتي من مكونات بسيطة جداً وهي كما يلي:ـ

4 أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

يتم تحضير الخبز البيتي الطري بطريقة سهلة هي كما يلي:ـ

نستخدم وعاء متوسط الحجم، ونضع به الخميرة والسكر، ثم نضيف إليهم نصف كوب من الماء الدافئ. ثم نقلب المكونات جيداً حتي يذوب السكر تماماً ثم نترك الخليط حتي يتفاعل وتظهر فقاعات على الوجه. نقوم بوضع الدقيق والملح في العجان الكهربائي ونقلب المكونات جيداً، ثم نضيف إليه خليط الخميرة السابق. نعجن المكونات جيداً حتي تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية في نفس الوقت. ثم نقوم بوضعها في وعاء ونتركها في مكان دافئ حتي تختمر ويتضاعف حجمها مع مراعاة تغطيتها.

طريقة تشكيل العجينة