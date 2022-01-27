الطعم خطير والتوفير كتير شوكولاته باونتي في المنزل بأقل التكاليف

شوكولاتة باونتي هي عشق الملايين فهي مزيج من الشوكولاتة المحتوية على جوز الهند التي تحملك إلى عالم آخر مليء بالسعادة بعيدا عن الضغوط والتوترات التي نعايشها، وينصح أطباء علم النفس بتناول كمية معينة من الشيكولاتة للإحساس بالسعادة والاسترخاء من وقت لآخر وبما أن الشكولاتة مرتفعة الأسعار حرصنا سيدتي على جلب السعادة أسفل قدميكِ لأنك تستحقين ذلك بتوفير طريقة نوع الشيكولاتة المفضل لديك (شوكولاتة باونتي) بربع تكلفة الشراء وبنفس النتيجة وأروع كل هذا عبر موقعنا.

مكونات تحضير شيكولاتة باونتي اللذيذة

سنوضح لك مقادير كمية وفيرة من الشوكولاتة الباونتي وإن كنتي ترغبين في تحضير كمية أكبر، حيث أنه يمكن الاحتفاظ بها فترة كبيرة يمكنك مضاعفة المقادير التالية قدر ما تشائين لكن يجب عليك تتبع الوصفة بحذافيرها.

ثلاث معالق زيت.

كوب من الحليب المكثف.

ثلاث مكعبات زبدة.

علبة من الشوكولاتة الخام بما يعادل ٥٠٠ جرام.

ثلاث أكواب من جوز الهند المبشور.

خطوات تحضير شيكولاتة باونتي

نحضر بولة ونلبس جوانتي، ثم نضيف جوز الهند والحليب المكثف ونمزجهم ليتداخلوا معا بشكل كبير.

ثم نشكل العجينة إلى أصابع صغيرة أو كرات حسب الرغبة.

نضعها في الثلاجة لحين اذابة الشيكولاتة.

علي حمام مائي نذيب كمية الشيكولاتة الموجودة لدينا.

نحضر أصابع جوز الهند وباستخدام شوكة نغمسها في الشيكولاتة ونصفيها من الزيادة ونضعها على طبق به ورقة زبدة وندخلها الثلاجة.

كما يمكن تشكيل شوكولاتة باونتي بقوالب السليكون من خلال وضع الشوكولاتة في القوالب وادخليها الثلاجة لمدة خمس دقائق.

ثم إخراجها ووضع عجينة جوز الهند الغير مشكلة في القوالب وفردها على الشوكولاتة جيدا.

عقب ذلك تضاف الشيكولاتة المذابة على سطح القالب لتغطية جوز الهند.

ثم تدخل الثلاجة لكي تجمد الشوكولاتة جيدا عليها.

نخرجها من القوالب السيلكون ونتخلص من الزيادات بتكسيرها وتحفظ في علبة داخل الثلاجة حتي تنتهي.

كما يمكن تزينها بالشيكولاتة البيضاء بعد أن تجمد بوضع الشوكولاتة في كيس وتصميم خطوط رفيعة عليه( اختياري).

بذلك نكون وفينا سيادتك بجميع التفاصيل المتعلقة بتحضير الشوكولاتة باونتي في المنزل خطوة بخطوة بالهنا والشفا.