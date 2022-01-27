“بالزبادي واللبن الرايب”.. القرص الفلاحي بريحة وخير زمان هتبهر أسرتك

القرص الفلاحي بريحة وخير زمان، الإقبال علي تناول وجبة فطور شهية مكونة من عناصر مغذية ومفيدة اصبح هدف كل سيدة، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد نجد أن السيدات اصبحوا في حاجة الي صنع كل ما يقدم للاولاد في المنزل، وذلك من منطلق الحرص علي النظافة وضمان جودة ما يقدم للاولاد، وعبر موقعنا ثقفني ننفرد بتلك الطريقة المميزة من متخصصة في صنع هذا النوع من المعجنات، ومن ثم يمكنك عزيزتي متابعة موقعنا الاعتماد علي تلك الطريقة وهذة المقادير لضمان الحصول علي وصفة شهية ومميزة برائحتها التي تحمل الخير، خاصة أن العديد من تتعلق في ذاكرتة رائحة المخبوزات التي كانت تعدها الجدة قديما أو الام في منزل الاسرة الكبير.

القرص الفلاحي بريحة وخير زمان

نوفر لكم سر القرص الفلاحي بريحة وخير زمان، حتي تسعدي اولادك بوصفة من صنع يديكي بكل حب وتقدير لهم، المكونات التي نحن علي صدد إن نكشف عنها متاحة في جميع المنازل، وغير مكلفة علي الإطلاق فقط جهزي تلك المكونات وسوف تلاحظي بنفسك إن المعجنات التي قمتي بتحضيرها في المنزل لا يوجد مثيل لها

كيلو دقيق ابيض مخصص للمعجنات.

2 كوب زبادي.

كوب لبن رايب.

ربع كوب سكر.

نصف كوب قشطة.

نصف كيلو سمن.

3 معالق خميرة بودر.

ذرة ملح.

معلقتين سمسم حسب الرغبة.

طريقة عمل القرص في المنزل

عزيزتي سيدة المنزل في كل الدول العربية، بات بإمكانك إعداد كافة الوصفات في منزل، حيث أن كافة الاجهزة اصبحت متوفرة ورهن اشارتك لتبدائي في صنع الوصفات الشهية واشهر وصفات المطاعم في المنزل، ومن ثم تضمني توفير المال، وكذلك النظافة لكل ما يقدم لاولادك، واليكي الخطوات اللازمة للحصول علي نتائج مبهرة للقرص الفلاحي