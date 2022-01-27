طريقة عمل الكبيبة الخليجي بطرق جديدة للحصول على ألذ طعم ومذاق رائع

طريقة عمل الكبيبة الخليجي بطرق جديدة للحصول على ألذ طعم، حيث تعتبر الكبيبة من المأكولات الخليجية الرائع ذو المذاق الشهي وتتوافر باللحم واخري بالدجاج وتكون طريقة عملها ومقاديرها سهلة وبسيطة في البيت أو المنزل وهي من الأكلات المحبوبة للأطفال بل مفيدة أيضا.

طريقة عمل الكبيبة الخليجي باللحم

المقادير والمتطلبات:



توفير ثلاث أكواب أرز.

تحضير معلقة بهارات لحم.

توفير بصلتين مفروم.

تحضير بقدونس بالرغبة.

صنوبر بالرغبة.

توفير نصف كيلو لحم مفروم.

مرق دجاج نصف لتر.

معلقة ملح.

تجهيز معلقة فلفل.

نصف معلقة هيل.

طريقة التحضير





نقوم بنقع الأرز بالماء ثلاث ساعات، ثم يتم طحنه مرتين ثم يتم طحن نصف كيلو من اللحمة كل منهم لوحدة. نخلط الأرز مع اللحمة وإضافة البهارات والملح، نذكركم برابط طريقة عمل الكرشة المحمرة. تحمير كيلو اللحم مع البصل والصنوبر ونتركه كي يبرد. نقوم بتشكيل الخليط على شكل أقراص دائرية ونقوم بحشو القرص باللحمة. نضع الأقراص في صينية عليها كيس نايلون ثم نضعها بالفريزر لمدة ٣٠ دقيقة. نجهز مرق الدجاج وملعقة هيل ونضيف الملح. نقوم بوضع أقراص الكبيبة في الماء حتي تغلي حوالي وقت ربع ساعة. ننزل الأقراص ونحضر صينية مدهونة بالزبدة ونضع بها الأقراص في فرن على درجة حرارة 180 درجة حتى يتم التحمير، ونقدمها في طبق علي صينية التقديم مزينة بالبقدونس، ونذكركم برابط طريقة عمل طاجن حنشان.

طريقة عمل الكبيبة الخليجي بالبسلة والدجاج

المقادير والمتطلبات:



تحضير معلقة نشا الذرة.

تجهيز معلقة دقيق.

كوب عصير طماطم.

تجهيز كوب البرغل الأبيض.

ثمرة بطاطس مسلوقة.

قرن فلفل احمر مطحون.

بيضة واحدة.

تحضير معلقة بهارات.

تجهيز فلفل اسود، ملح، كمون، فلفل أبيض.

تحضير بابريكا.

معلقة زيت.

بشر ليمون بالماء.

كيس بسلة.

بقدونس مفروم.

بصل وثوم مفروم.

نصف كيلو دجاج مفروم.

طريقة تحضير الكبيبة الخليجي بالبسلة والدجاج

نضع البرغل في ماء ساخن لمدة ساعة ثم يتم تصفيته ثم نسلق البطاطس. نقوم بوضع الدقيق والطماطم والفلفل والبهارات والملح وبشر الليمون ثم نضف البطاطس المسلوقة، والبيض ونشا الذرة إلى البرغل ويتم التقليب، ونذكر ست الكل برابط طريقة عمل كباب الحلة. نبدأ بإضافة الزيت عند العجن. نقوم بوضع العجينة في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات. يتم خلط البهارات مع لحم الدجاج المفروم و البصل والثوم. نضعهم في المقلية في الزيت ثم التقليب حتي يتغير لونها. نقوم بإضافة البسلة والتقليب. نبدأ بإضافة البقدونس المفروم مع التقليب. نقوم بتحضير الكبيبة من الثلاجة ويتم تشكيلها لكرات ونتركها بها ثقب لحشوها بخلطة الدجاج المفروم ثم نقفلها ويتم وضعها في الثلاجة لمدة ساعة. ثم نحضر المقلة فيه زيت ثم نضع الكبيبة على هادئة النار ويتم تركها حتي يصبح لونها محمر. نخرجها ونقدمها في طبق علي صينية التقديم، ونذكركم برابط طريقة عمل الكفتة المشوية.

وصلنا لختام شرح طريقة عمل الكبيبة الخليجي بطرق جديدة للحصول على ألذ طعم.