بديل البروتين.. كريم بانثينول لفرد الشعر المجعد وجعله ناعماً كالحرير

كريم بانثينول لفرد الشعر المجعد، كريم بانثينول هو أشهر أنواع المراهم والكريمات الطبية التي تستخدم لعلاج الكثير من الأمراض الجلدية والمشاكل الجمالية التي تصيب البشرة والشعر، وهذا بفضل احتوائه على فيتامين B5 الذي يساهم في تعزيز صحة خصلات الشعر والعمل على ترطيبها وتنعيمها، هذا فضلاً عن دور هذا الكريم الطبي في فرد خصلات الشعر المجعدة والقضاء على جفاف وخشونة الشعر، وفيما يلي نقدم لكم أهم فوائد كريم بانثينول للشعر وطريقة استخدامه لفرد الشعر المجعد تابعونا من خلال المقال.

كريم بانثينول لفرد الشعر المجعد

يحتوي كريم بانثينول على مادة الديكسابنثينول التي يتم تحويلها إلى فيتامين B5 أو ما يسمى بحمض البانتوثنيك الذي يساعد على تجديد بصيلات الشعر والعمل على تقويتها.

يساهم هذا الكريم السحري في تغذية خلايا فروة الرأس والحد من تساقط الشعر وتعزيز كثافته ونموه بشكل سليم.

كما يعمل كريم بانثينول على تعزيز لون الشعر الطبيعي وتحسين حالة الشعر التالف والمتقصف نتيجة كثرة استخدام منتجات وكريمات فرد الشعر.

هذا فضلاً عن دور كريم بانثينول الفعال في فرد الشعر المجعد وفك تشابكه والحفاظ على لمعانه وتموجاته البراقة.

طريقة استخدام كريم بانثينول لفرد الشعر المجعد

هناك العديد من السيدات اللاتي تعانين من مشكلة الشعر المجعد والخشن والهايش، وهناك عدد منهن قاموا باستخدام هذه الوصفة التي تحتوي على مكونها الرئيسي وهو كريم بانثينول ويمكن تحضيرها من خلال المكونات والخطوات التالية:

المكونات

عبوة كاملة من كريم بانثينول.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت الأركان.

ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

ملعقة كبيرة من زيت الجلسرين.

خطوات التحضير

تحضير بوله متوسطة الحجم ويفرغ فيها عبوة الكريم بالكامل ثم يتم إضافة الزيوت إلى الكريم.

خلط الكريم مع الزيوت ويضاف إلى الخليط زبدة الشيا، ثم يتم توزيعه على خصلات الشعر.

ترك خليط الكريم على خصلات الشعر لمدة ساعة كاملة، ثم يتم تغطيتها بقبعة من البلاستيك.

يغسل الشعر بالماء والشامبو بعد مرور المدة المحددة مع ضرورة تكرار هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع.

فوائد كريم بانثينول للشعر والبشرة