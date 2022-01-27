نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صينية البطاطس بالدجاج المميزة.. أطعم وجبة متكاملة ومغذية وخفيفة في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل صينية البطاطس بالدجاج المميزة.. أطعم وجبة متكاملة ومغذية وخفيفة - ثقفني
طريقة عمل صينية البطاطس بالدجاج المميزة، نقدم لكِ سيدتي صينية الدجاج بالبطاطس الشهية واللذيذة، فمن منا لا يحبها ولا يعشقها، فهي المفضلة عند الجميع، كما أنها تتميز باحتوائها على العديد من الفوائد الصحية وأنها لا تحتاج إلى وقت طويل إلى تحضيرها، ويمكن تقديمها في العزائم، فمكوناتها بسيطة ومتوفرة في البيت، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة فيمكن تحضيرها بالصلصة وبدون صلصة، ويمكن تحضيرها في الكيس الحراري كما تفضلين.
طريقة عمل سلطة الكول سلو في البيت بالنكهة الشرقية.. أحلى وألذ من مطاعم الوجبات السريعة
مكونات صينية الدجاج بالبطاطس
- 1 دجاجة كاملة مقطعة إلى أربع.
- 3 حبة من البطاطس مقطعة إلى مكعبات.
- 2 حبة من الطماطم مقطعة شرائح.
- 1 حبة بصل مقطعة إلى جوانح
- 2 ملعقة زيت نباتي.
- ¼ ملعقة صغيرة ملح.
- ¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ¼ ملعقة صغيرة من البابريكا.
- رشة من البهارات المشكلة.
- 1 ملعقة كبيرة بقدونس أخضر مفروم.
مكونات الصلصة
من أبرز مكونات الصلصة هي المكونات التالية:
- 2 حبة بيض.
- 1 علبة كريمة.
- 1 ملعقة صغيرة نعناع مجفف.
- 1 ملعقة صغيرة كاري.
- رشة ملح.
طريقة تحضير صينية الدجاج بالبطاطس
- في البداية احضري صينية وضعي به كل من البصل والزيت والبطاطس ثم ضيفي إليهم جميع التوابل وامزجيهم جيدًا.
- احضري وعاء وضعي به قطع الدجاج وضيفي إليها الملح والفلفل الأسود والبابريكا واخلطي جيدًا.
- احضري وعاء آخر وضعي به كلًا من الكريمة والبيض والكاري والملح والنعناع واحضري المضرب الكهربائي أو اليدوي واخفقي المكونات.
- قومي بوضع قطع الدجاج في الصينية مع البطاطس.
- ضيفي الكريمة فوق الدجاج ثم قومي بتغطية الصينية بورق فويل.
- اشعلي الفرن على درجة حرارة 200 وضعي الرف في الوسط.
- ادخلي الصينية الفرن واتركيها لمدة ساعة إلا ربع.
- قومي بنزع ورق الفويل وقومي بإشعال الشواية وضعي شرائح الطماطم وادخليها لمدة 10 دقائق.
- اخرجي الصينية من الفرن وزينيها بالبقدونس المفروم وبالهنا والشفا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ