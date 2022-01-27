طريقة عمل صينية البطاطس بالدجاج المميزة.. أطعم وجبة متكاملة ومغذية وخفيفة

طريقة عمل صينية البطاطس بالدجاج المميزة، نقدم لكِ سيدتي صينية الدجاج بالبطاطس الشهية واللذيذة، فمن منا لا يحبها ولا يعشقها، فهي المفضلة عند الجميع، كما أنها تتميز باحتوائها على العديد من الفوائد الصحية وأنها لا تحتاج إلى وقت طويل إلى تحضيرها، ويمكن تقديمها في العزائم، فمكوناتها بسيطة ومتوفرة في البيت، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة فيمكن تحضيرها بالصلصة وبدون صلصة، ويمكن تحضيرها في الكيس الحراري كما تفضلين.

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مكونات صينية الدجاج بالبطاطس

1 دجاجة كاملة مقطعة إلى أربع.

3 حبة من البطاطس مقطعة إلى مكعبات.

2 حبة من الطماطم مقطعة شرائح.

1 حبة بصل مقطعة إلى جوانح

2 ملعقة زيت نباتي.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

¼ ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة من البهارات المشكلة.

1 ملعقة كبيرة بقدونس أخضر مفروم.

مكونات الصلصة

من أبرز مكونات الصلصة هي المكونات التالية:

2 حبة بيض.

1 علبة كريمة.

1 ملعقة صغيرة نعناع مجفف.

1 ملعقة صغيرة كاري.

رشة ملح.

طريقة تحضير صينية الدجاج بالبطاطس