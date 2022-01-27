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عمر شويل - جدة طريقة عمل السابلية الفاخر بدون تعقيد وسر قوامة المضبوط .. أدق مقادير وأنجح وصفة ستجربوها - ثقفني
بسكويت السابلية يعتبر من افضل الحلويات الموجودة في جميع الأسواق والذي يتم شرائها دائما من قبل العديد من الأشخاص، كما يجب الإشارة أن هذا النوع من البسكويت يعتبر من الأنواع التي يفضلها العديد من الأشخاص بصورة كبيرة للغاية لذلك ترغب جميع ربات البيوت من معرفة طريقة التحضير في المنزل حتى يمكنهم عملها بكل سهولة وتكون جميع المكونات الخاصة به متوفرة في المنزل تابعوا معانا خلال السطور القادمة المكونات طريقة التحضير بكل سهولة في المنزل.
المقادير المطلوبة لبسكويت السابلية
- يمكنكم تحضير بسكويت السابلية بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المقادير الآتية:
- كوبان من الدقيق متعدد الاستخدام.
- كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف كوب سكر بودر.
- معلقة صغيرة بيكينج بودر.
- ربع معلقة فانيليا.
- بيضة بدرجة حرارة الغرفة
- حبة ملح.
طريقة تحضير بسكويت السابلية
يمكنكم تحضير بسكويت السابلية بكل سهولة وبساطة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:
- في البداية يجب عليكم إحضار وعاء ثم يتم فيه وضع الدقيق والبيكنج بودر والملح ثم يتم تركهم جانبا.
- ثم يتم وضع الزبدة والسكر البودرة ويتم خلطهم جيدا حتى يصبح ذات قوام كريمي ثم يتم وضع الفانيليا والبيض لي وعاء آخر ويجب علينا خلطهم جيدا بالمضرب اليدوي أو الخلاط
- ثم يتم إحضار الدقيق الذي قمنا بتحضيره في أول خطوة ونقوم بوضع خليط الزبدة والسكر والبيض والفانيليا ويجب أن نضربهم بشكل جيد حتى يتماسك.
- يتم ترك العجينة لترتاح لمدة نصف ساعة حتى يسهل تشكيلها ثم نبدأ في فردها .
- يتم تسخين الفرن على درجة حرارة ١٦٠درجة لمدة عشر دقائق قبل أن يتم وضع العجين.
- وبعد ذلك نقوم بدهن صينية بالزبدة ونضع الخليط ليها نقوم بوضعها في الفرن ثم يتم تركها تبرد بعد ذلك.
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