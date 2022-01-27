طريقة عمل السابلية الفاخر بدون تعقيد وسر قوامة المضبوط .. أدق مقادير وأنجح وصفة ستجربوها

بسكويت السابلية يعتبر من افضل الحلويات الموجودة في جميع الأسواق والذي يتم شرائها دائما من قبل العديد من الأشخاص، كما يجب الإشارة أن هذا النوع من البسكويت يعتبر من الأنواع التي يفضلها العديد من الأشخاص بصورة كبيرة للغاية لذلك ترغب جميع ربات البيوت من معرفة طريقة التحضير في المنزل حتى يمكنهم عملها بكل سهولة وتكون جميع المكونات الخاصة به متوفرة في المنزل تابعوا معانا خلال السطور القادمة المكونات طريقة التحضير بكل سهولة في المنزل.

المقادير المطلوبة لبسكويت السابلية

يمكنكم تحضير بسكويت السابلية بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المقادير الآتية:

كوبان من الدقيق متعدد الاستخدام.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب سكر بودر.

معلقة صغيرة بيكينج بودر.

ربع معلقة فانيليا.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة

حبة ملح.

طريقة تحضير بسكويت السابلية

يمكنكم تحضير بسكويت السابلية بكل سهولة وبساطة في المنزل من خلال الخطوات الآتية: