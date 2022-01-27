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عمر شويل - جدة باتيه الطحينة بأسهل طريقة والطعم أحسن من الجاهز - ثقفني
باتيه الطحينة من المخبوزات اللذيذة التي يمكن تحضيرها في المنزل وتقديمها للأطفال بدلاً من الحلويات الجاهزة التي تضر صحتهم، فمعظم أنواع الحلويات الجاهزة تحتوي على مواد حافظة ضارة تسبب الكثير من المشاكل الصحية على المدى الطويل، ويعتبر الباتيه من المخبوزات التي تحضر ببعض المكونات البسيطة المتوفرة في المطبخ، ومن خلال موقع ثقفني، سنقدم لكم وصفة سهلة لعمل باتيه الطحينة على طريقة هبة أبو الخير.
مكونات باتيه الطحينة
- كيلو من الدقيق متعدد الاستعمالات.
- كوب من الزيت النباتي (250 مللي).
- كوب من الحليب الدافئ (250 مللي).
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية (10 جرام).
- كوب من الماء الدافئ (250 مللي).
- ملعقة صغيرة من الملح (7 جرام).
- 3 ملاعق كبيرة من السكر (56 جرام).
- 2 بياض بيض بحرارة الغرفة.
لدهن طبقات الباتيه
- نصف كوب من الزبدة المذابة.
- 3 ملاعق كبيرة من الطحينة.
- نصف كوب سكر.
لدهن الوجه
- صفار بيضة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ملعقة صغيرة سكر.
- سمسم.
طريقة التحضير
- نذوب ملعقة كبيرة من الخميرة وثلاث ملاعق من السكر في كوب من الحليب الدافئ ونترك الخليط لمدة عشر دقائق حتى تنشط الخميرة.
- في العجان الكهربائي نضع كوب من الماء الدافئ وكوب من الزيت وبياض البيض وملعقة صغيرة من الملح، ثم نضيف خليط الخميرة السابق.
- ثم نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج ونعجن جيداً لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- نغطي العجينة وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة نصف ساعة، ثم نقسم العجينة إلى 10 كرات متساوية الحجم.
- نفرد كل كرات العجين على سطح مرشوش بالدقيق بشكل دائرة.
- ثم نضع دائرة من العجين وندهنها بملعقتين من خليط الزبدة والطحينة، ثم نضيف رشة من السكر ونضع فوقها دائرة ثانية من العجينة وندهنها بالزبدة والطحينة ورشة من السكر.
- نكمل بنفس الطريقة حتى نحصل على خمس طبقات، ثم نقوم بنفس الخطوات مع دوائر العجين المتبقية حتى نحصل على خمس طبقات أخرى.
- ثم نغطي كل خمس طبقات بكيس بلاستيك وتوضع في الثلاجة لمدة 10 دقائق.
- نفرد كل خمس طبقات من العجين على سطح مرشوش بقليل من الدقيق ثم نقسم العجينة إلى نصفين.
- ثم نقطعها على شكل شرائح عريضة ونلف كل شريحة بشكل اسطواني.
- ثم نضع قطع الباتيه في صينية مدهونة بالزيت أو الزبدة وتترك لنختمر حتى يتضاعف حجمها.
- ندهن الوجه بخليط صفار البيض والفانيليا والسكر ويزين بقليل من السمسم.
- ثم يخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة حتى ينضج ويأخذ لون ذهبي.
- ثم نخرج الصينية من الفرن ويترك ليبرد تماماً ثم يقدم بألف صحة وعافية.
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