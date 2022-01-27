باتيه الطحينة بأسهل طريقة والطعم أحسن من الجاهز

باتيه الطحينة من المخبوزات اللذيذة التي يمكن تحضيرها في المنزل وتقديمها للأطفال بدلاً من الحلويات الجاهزة التي تضر صحتهم، فمعظم أنواع الحلويات الجاهزة تحتوي على مواد حافظة ضارة تسبب الكثير من المشاكل الصحية على المدى الطويل، ويعتبر الباتيه من المخبوزات التي تحضر ببعض المكونات البسيطة المتوفرة في المطبخ، ومن خلال موقع ثقفني، سنقدم لكم وصفة سهلة لعمل باتيه الطحينة على طريقة هبة أبو الخير.

مكونات باتيه الطحينة

كيلو من الدقيق متعدد الاستعمالات.

كوب من الزيت النباتي (250 مللي).

كوب من الحليب الدافئ (250 مللي).

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية (10 جرام).

كوب من الماء الدافئ (250 مللي).

ملعقة صغيرة من الملح (7 جرام).

3 ملاعق كبيرة من السكر (56 جرام).

2 بياض بيض بحرارة الغرفة.

لدهن طبقات الباتيه

نصف كوب من الزبدة المذابة.

3 ملاعق كبيرة من الطحينة.

نصف كوب سكر.

لدهن الوجه

صفار بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة سكر.

سمسم.

طريقة التحضير