طريقة عمل أجمل طاجن مكرونة بالتوابل الذكية لأروع وجبة خفيفة مليئة بالطاقة

طريقة عمل طاجن المكرونة، يمكنكم عمل طاجن المكرونة بجميع الحشوات الذي ترغبون فيها حيث يمكنكم عملها بالجبن أو باللحمة أو بالفراخ حسب الرغبة بكل تأكيد، ولكن يجب الإشارة أن هذه الوصفة تتميز أنها مفضلة لدي العديد من الأشخاص سواء كان الكبار أو الصغار حيث تعتبر من الوصفات التي يفضل تناولها في فصل الشتاء لأنه يساعد على التدفئة كما يجب الإشارة أنه يعتبر من الأكلات سريعة التحضير، المكرونة له العديد من الطرق المختلفة مثل المكرونة البشاميل أو بالصلصة وهكذا ولكن هناك العديد من الأشخاص الذي يفضلون تناولها بالفراخ أو اللحمة تابعوا معنا خلال هذا المقال طريقة عملها بكل سهولة.

كيفية تنظيف البط والفراخ والطيور بصفة عامة قبل الطهي.. لاجتناب الطعم الغريب ولتأكيد النظافة والحفاظ على الصحة

المقادير المطلوبة لعمل طاجن المكرونة بالفراخ

يمكنكم عمل طاجن المكرونة بالفراخ من خلال المكونات الآتية:

300 جرام من المكرونة.

200 جرام من صدور الفراخ.

2 بصلة مفرومة ناعماً.

كوبين من عصير الطماطم.

4 ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

مقدار ملعقة من السكر.

ملعقة من الخل.

ورقتين من الغار.

طريقة تحضير طاجن المكرونة بالفراخ

يمكنكم عمل طاجن المكرونة بالفراخ من خلال الخطوات الآتية: