نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلية الدجاج المشوي بألذ تتبيله سرية للمشويات علي طريقتي وسر التسوية الصحيحة لطراوة الدجاج من الداخل في المقال التالي

عمر شويل - جدة فيليه الدجاج المشوي حيث أن الدجاج المشوي يعتبر من أكثر أنواع الطهي للدجاج المحببة لدى الكثير؛ حيث أن الدجاج بصفة عامة من الأكلات التي يقبل على تناولها الكبار والصغار، واليوم سوف نتناول معكم فيليه الدجاج المشوي بالمقادير والخطوات الصحيحة، كما أنه عبارة عن شرائح من قطع الدجاج المخلية من العظام.

طريقة عمل فيليه الدجاج المشوي

من خلال المكونات التي نقوم بعرضها إليكم الآن سوف نحصل على أفضل وأسهل طريقة للدجاج الفيليه،ومن ضمن هذه المكونات ما يلي:

4 من صدور الفراخ المخلية.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

ربع كوب من كبدة الدجاج.

كوب من الفريك.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

بصلة كبيرة مفرومة فرم ناعم.

2 كوب من مرقة الدجاج.

طريقة التحضير

الآن يمكنك عمل الفيليه بطريق سهلة وسريعة من خلال الخطوات التالية:

يتم إحضار وعاء مناسب ونضع به زيت الزسون ثم نضع الوعاء على النار ونضيف البصل ويتم التقليب ختي تذبل البصلة.

بعد ذلك نضيف كلا من الملح والفلفل الأسود وكبدة الدجاج أيضا ثم يتم التقليب جيدا ختى تبدا الكبدة في النضج.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الفريك مع التقليب ثم نضع المرقة ونقلب جيدا وبعدها يتم خفض الحرارة ونتركهم إلى أن يتم النضج.

ومن ثم نحضر الدجاج ونقوم بوضع الخليط داخلها ويتم تغليفها جيدا ثمنضعها في الفرن لمدة نصف ساعة حتي تنضج.

فيلية الدجاج المشوي

يتم إحضار 4 صدور من الفراخ الفيليه ثم يتم وضعها في وعاء عميق، ونضيف إليها 4 ملاعق كبيرة من صوص الباربيكيو.

ثم بعد ذلك يتم إضافة ملعقة صغيرة من الثوم المفروم وملعقتين من العسل ومعلقة من المايونيز.

بعدها نضيف ملعقة من الزنجبيل المطحون، ويتم التقليب جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

ثم نضع التتبيلة في الثلاحة لمدة من أربعة ساعات إلى يوم كامل.

بعد مرور الوقت يتم شوي الفيليه في الفرن أو على الفحم حتي ينضج ويقدم ساخنا وبالف هنا.