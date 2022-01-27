بمكونات اقتصادية اعملي شوربة القرنبيط بالجبن بطعم رائع ومذاق مميز

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تعد شوربة القرنبيط بالجبن من الأطباق الشهية والمفيدة في فصل الشتاء، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق مميز، ويعرف عن الشوربة بأنها تعمل على التدفئة كما انها مفيدة جداً لصحة الجسم حيث أنها مليئة بالعناصر الغذائية، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسية لتحضيره بسهولة في المنزل، ايضا يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي القرنبيط واللبن والجبن ومكونات آخرى، ايضا طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل شوربة القرنبيط بالجبن الشهية في المنزل.
مكونات عمل شوربة القرنبيط بالجبن
تحتوي شوربة القرنبيط بالجبن على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- قرنبيط.
- ٣ ملاعق كبيرة من الدقيق.
- ٢ حبات من الجزر مقطع مكعبات.
- رشة من الفلفل الأسود المطحون.
- كوب من الجبن الشيدر.
- راس كرات مقطع.
- ٢ كوب ونصف من اللبن.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ورق لورا.
- رشة من الملح.
- ٢ فص مستكة.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير شوربة القرنبيط بالجبن الشهية هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نقوم بتقطيع القرنبيط إلى قطع صغيرة، نحضر إناء ونضع به ماء على النار وعندما يغلي نقوم بوضع رشة من الكمون، مع رشة من الملح.
- بعد ذلك نقوم بوضع قطع القرنبيط حتى يسلق، ثم نخرجه من الماء ونقوم بتصفيته.
- ثم نضع إناء على النار ونقوم بوضع الزيت ع المستكة والكرات ونقلبهم جيداً حتى يذبل، ثم نقوم بإضافة القرنبيط مع الجزر ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة اللبن وورق اللورا مع تتبيله بالملح والفلفل، ثم نتركه على النار حتى يغلي.
- ثم نهدأ النار عليه ونغطيه ونتركه لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق، ثم نقوم بتذويب الدقيق بباقي اللبن.
- بعد ذلك نقوم بإخراج ورق اللورا مع إضافة خليط اللبن والدقيق إلى الشوربة مع التقليب المستمر حتى يصبح الخليط شبه سميك.
- ثم نضيف الجبن مع التقليب حتى تذوب، ثم نرفعه عن النار ونسكب في طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق شوربة قرنبيط بالجبن لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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