طريقة عمل كباب الحلة الشرقي الذي لا يقاوم بمكونات اقتصادية في المنزل

طريقة عمل كباب الحلة الشرقي، كباب الحلة يعتبر من الوصفات التي يفضلها العديد من الأشخاص بصورة كبيرة ويرغبون دائما في تناولها بجانب الأرز الأبيض والمكرونة حيث تعتبر من الوصفات التي يمكنكم عملها في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية كما يجب الإشارة أن كباب الحلة لا يحتاج إلى العديد من المكونات بل جميعها موجودة في منزلك يمكنكم عملها في وقت قليل للغاية فهي لا تحتاج إلى مجهود كبير وخلال السطور القادمة سوف نوضح لكم طريقة التحضير تابعوا معانا.

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المقادير المطلوبة لعمل كباب الحلة

كباب الحلة يمكنكم عمله في المنزل بمجموعة من المقادير الآتية:

كليو لحمة بقري .

٤ حبات بصل مقطع

2 فص ثوم مهروس

2 حبات بطاطس مقطعة مكعبات مسلوقة ومحمره في قطعة سمن

2 كوب مرقة لحم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة سمن

1 ملعقة صغيرة سكر بني

قطعة فحم شواء

طريقة تحضير كباب الحلة في المنزل

كباب الحلة من الوصفات السهلة للغاية والتي يمكنكم تحضيرها في وقت قليل للغاية ولكن يجب عليكم اتباع هذه الخطوات بالترتيب حتى يمكنكم الحصول على كباب حلة ذات طعم رائع :