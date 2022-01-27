طريقة عمل المحشي أحلي أكلة تدفي في برد الشتا بخلطة رهيبة وسر التسوية الصح بدون ما يفك أو يعجن

محشي الكرنب من المحاشي المفضلة والتي يعشقها الجميع، فهو يتميز بطعمه الشهي واللذيذ الذي يخطف القلوب، كما أنه لا غنى عنه في العزائم والمناسبات، ويمكن تقديمه مع اللحوم أو بدون، كما أهم ما يميزه أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة فنقدم لكِ سيدتي طريقة تحضير محشي الكرنب وأسراره.

طريقة عمل المحشي الكرنب

1 كرنب ملفوف متوسطة الحجم.

1 كيلو أرز مصري أو فلاحي.

1 كيلو من الطماطم المستوية.

1 قرن فلفل أخضر حار

1 قرن فلفل أخضر بارد.

2 حبة من البصل متوسطة الحجم مفروم.

6 فص ثوم مفروم

3 ربط من الكزبرة الخضراء.

3 ربط من البقدونس الأخضر.

3 ربط من الشبت الأخضر.

2 ملعقة كبيرة من السمن البلدي.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

1 ملعقة كبيرة مشكل بهارات.

1 ملعقة كبيرة بابريكا.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

¼ ملعقة صغيرة كمون.

¼ ملعقة صغيرة بصل بودر وثوم بودر.

¼ ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

1 مكعب مرقة دجاج.

طريقة تحضير محشي الكرنب