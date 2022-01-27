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عمر شويل - جدة طريقة عمل المحشي أحلي أكلة تدفي في برد الشتا بخلطة رهيبة وسر التسوية الصح بدون ما يفك أو يعجن - ثقفني
محشي الكرنب من المحاشي المفضلة والتي يعشقها الجميع، فهو يتميز بطعمه الشهي واللذيذ الذي يخطف القلوب، كما أنه لا غنى عنه في العزائم والمناسبات، ويمكن تقديمه مع اللحوم أو بدون، كما أهم ما يميزه أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة فنقدم لكِ سيدتي طريقة تحضير محشي الكرنب وأسراره.
طريقة عمل المحشي الكرنب
- 1 كرنب ملفوف متوسطة الحجم.
- 1 كيلو أرز مصري أو فلاحي.
- 1 كيلو من الطماطم المستوية.
- 1 قرن فلفل أخضر حار
- 1 قرن فلفل أخضر بارد.
- 2 حبة من البصل متوسطة الحجم مفروم.
- 6 فص ثوم مفروم
- 3 ربط من الكزبرة الخضراء.
- 3 ربط من البقدونس الأخضر.
- 3 ربط من الشبت الأخضر.
- 2 ملعقة كبيرة من السمن البلدي.
- 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
- 1 ملعقة كبيرة مشكل بهارات.
- 1 ملعقة كبيرة بابريكا.
- ¼ ملعقة صغيرة ملح.
- ¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ¼ ملعقة صغيرة كمون.
- ¼ ملعقة صغيرة بصل بودر وثوم بودر.
- ¼ ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.
- 1 مكعب مرقة دجاج.
طريقة تحضير محشي الكرنب
- قومي بتقطيع الكرنب واحضري حلة كبيرة وارفعيها على النار وضعي بها الماء حتى يسخن وقومي بسلق ورق الكرنب.
- قومي بعد ذلك بتقطيع الكرنب إلى قطع صغيرة وضعيه على جنب.
- قومي بتحضير عصير الطماطم واحضري إناء وارفعيه على النار وضعي به السمن والثوم المفروم واتركيه حتى يأخذ اللون الذهبي ثم ضيفي عصير الطماطم.
- ضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون والبهارات والبابريكا وقلبيهم جيدًا واتركيها على نار هادئة حتى تتسبك.
- ضيفي ملعقة من الصلصة الجاهزة إلى عصير الطماطم.
- قومي بغسل الأرز وضيفي إليه الشبت والبقدونس والكزبرة المقطعين لقطع صغيرة.
- ضيفي كلًا من عصير الطماطم والبصل المفروم إلى الأرز وقلبيهم جيدًا.
- ضيفي الفلفل المفروم والمرقة وقلبي مرة أخرى جيدًا.
- احضري الحلة وقومي بإحضار ورق الكرنب ووضع الحشوة ولفه ووضع في الحلة بشكل متساوي.
- سخني الشوربة وضيفها إلى حلة المحشي وارفعيه على النار حتى تتشرب الشوربة
- ثم قومي بتهدئة النار وتحريك الحلة باستمرار حتى يستوي تماما.
قدميه ساخنًا وبالهنا والشفا.
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