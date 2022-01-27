نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكبة الشامية المقلية بخطوات سهلة وبسيطة.. بأسرار ربات البيوت والشيفات الشوام في المقال التالي
طريقة عمل الكبة الشامية، تعتبر من الوصفات التي يمكنكم عملها في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية كما يتواجد العديد من الكبار والصغار الي يعشقون هذه الوصفة بشكل كبير للغاية حيث تتميز بأنها ذات طعم شهي ولذيذ كما يقوم العديد من الأشخاص بشرائها دائما من الخارج لعدم معرفة طريقتها في المنزل لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة عمل الكبة المقلية بكل سهولة في أقل وقت ممكنة حيث تتوفر جميع المقادير الخاصة بها في المنزل تابعوا معانا طريقة التحضير خلال السطور القادمة.
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المقادير المطلوبة لعمل الكبة الشامية
من الوصفات التي لا تحتاج إلى العديد مجهود كبير ويمكنكم تحضيرها بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:
- كوبان ونصف من البرغل الناعم.
- ٣/٤ من الماء البارد.
- بصلة مقطعة إلى أربع قطع.
- ملعقة من الملح.
- مقدار ملعقة من الفلفل الأسود.
- قشر ليمونه.
- القليل من النعناع.
- 200 جرام من لحم غنم .
الحشوة
- ملعقتين من الزيت.
- بصلتين مفرومة.
- ربع ملعقة من الملح.
- مقدار ربع ملعقة من فلفل أسود.
- ربع ملعقة من الفلفل الأبيض.
- ربع ملعقة من زنجبيل.
- 440 جرام من اللحم الخالي الدسم مفروم.
- زيت للقلي.
طريقة تحضير الكبة الشامية المقلية
يمكنكم عمل الكبة الشامية المقلية بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:
- في طبق نظيف يتم وضع البرغل وينك إضافة الماء المغلي لمدة نصف ساعة
- ثم يتم وضع البصل والملح والفلفل والزنجبيل والنعناع وقشر الليمون في الخلاط الكهربائي ونبدأ في الخلط حتى يصبح ناعم للغاية.
- ثم يتم إضافة البرغل بعد ذلك ونستمر في التشغيل مرة أخري
- ثم يتم إضافة اللحمة ونستمر في التشغيل حتى تصبح من العجينة المتماسكة.
- ثم يتم وضع الزيت في مقلاة ويضاف إليها البصل ونستمر في التقليب ثم يتم إصابة البهارات من الملح والفلفل الأسود والزنجبيل ونستمر في التقليب لمدة دقيقة.
- ثم نقوم بوضع اللحمة بعد ذلك ونستمر في التقليب.
- ثم يتم أحضر عجينة الكبة وينك تقطيعها إلى كور صغيرة ويتم عمل حفرة بها ويتك وضع الحشو بداخلها والتأكد أنها مغلقة جيدا حتى لا يخرج الحشو منها.
- ثم يتم إضافتها إلى الزيت الساخن حتى تصبح ذات لون ذهبي.
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