طريقة عمل الكبة الشامية المقلية بخطوات سهلة وبسيطة.. بأسرار ربات البيوت والشيفات الشوام

طريقة عمل الكبة الشامية، تعتبر من الوصفات التي يمكنكم عملها في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية كما يتواجد العديد من الكبار والصغار الي يعشقون هذه الوصفة بشكل كبير للغاية حيث تتميز بأنها ذات طعم شهي ولذيذ كما يقوم العديد من الأشخاص بشرائها دائما من الخارج لعدم معرفة طريقتها في المنزل لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة عمل الكبة المقلية بكل سهولة في أقل وقت ممكنة حيث تتوفر جميع المقادير الخاصة بها في المنزل تابعوا معانا طريقة التحضير خلال السطور القادمة.

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المقادير المطلوبة لعمل الكبة الشامية

من الوصفات التي لا تحتاج إلى العديد مجهود كبير ويمكنكم تحضيرها بكل سهولة من خلال المقادير الآتية:

كوبان ونصف من البرغل الناعم.

٣/٤ من الماء البارد.

بصلة مقطعة إلى أربع قطع.

ملعقة من الملح.

مقدار ملعقة من الفلفل الأسود.

قشر ليمونه.

القليل من النعناع.

200 جرام من لحم غنم .

الحشوة

ملعقتين من الزيت.

بصلتين مفرومة.

ربع ملعقة من الملح.

مقدار ربع ملعقة من فلفل أسود.

ربع ملعقة من الفلفل الأبيض.

ربع ملعقة من زنجبيل.

440 جرام من اللحم الخالي الدسم مفروم.

زيت للقلي.

طريقة تحضير الكبة الشامية المقلية

يمكنكم عمل الكبة الشامية المقلية بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية: