طريقة عمل أصابع الجلاش بالكنافة في 5 دقائق ستعمليه باحترافية بجد لأنه سهل وسريع جدا

من الحلويات الشرقية التي يفضلها العديد من الأشخاص بصورة كبيرة كما يعشق الجميع تناول جميع أنواع الحلويات الشرقية والغربية أيضا وترغب جميع ربات البيوت دائما من تحضير العديد من أنواع الحلويات المختلفة، كما تعتبر من الحلويات التي يمكنكم تقديمها في العديد من المناسبات ولجميع أفراد الأسرة أيضا حيث تعتبر من الحلويات التي يعشقها الجميع تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة تحضير الجلاش الحلو بحشو الكنافة والبسبوسة بكل سهولة تابعوا معانا.

المقادير المطلوبة لعمل الجلاش الحلو

يمكنكم تحضير الجلاش الحلو بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:

لفة جلاش.

نصف كيلو كنافة.

كوب سكر بودر.

مكسرات حسب الرغبة

ثلاث ملاعق كبيرة سمن.

سمن مذاب.

مكونات الشربات

كوب ونصف سكر.

كوب ماء.

عصير ليمونة كبيرة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

طريقة تحضير الجلاش الحلو بحشو الكنافة والبسبوسة

من الحلويات السهلة للغاية التي يمكنكم عملها بكل سهولة وبساطة ومن بين الخطوات المطلوبة: