نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل أصابع الجلاش بالكنافة في 5 دقائق ستعمليه باحترافية بجد لأنه سهل وسريع جدا في المقال التالي
من الحلويات الشرقية التي يفضلها العديد من الأشخاص بصورة كبيرة كما يعشق الجميع تناول جميع أنواع الحلويات الشرقية والغربية أيضا وترغب جميع ربات البيوت دائما من تحضير العديد من أنواع الحلويات المختلفة، كما تعتبر من الحلويات التي يمكنكم تقديمها في العديد من المناسبات ولجميع أفراد الأسرة أيضا حيث تعتبر من الحلويات التي يعشقها الجميع تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة تحضير الجلاش الحلو بحشو الكنافة والبسبوسة بكل سهولة تابعوا معانا.
المقادير المطلوبة لعمل الجلاش الحلو
يمكنكم تحضير الجلاش الحلو بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:
- لفة جلاش.
- نصف كيلو كنافة.
- كوب سكر بودر.
- مكسرات حسب الرغبة
- ثلاث ملاعق كبيرة سمن.
- سمن مذاب.
مكونات الشربات
- كوب ونصف سكر.
- كوب ماء.
- عصير ليمونة كبيرة.
- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
طريقة تحضير الجلاش الحلو بحشو الكنافة والبسبوسة
من الحلويات السهلة للغاية التي يمكنكم عملها بكل سهولة وبساطة ومن بين الخطوات المطلوبة:
- في البداية نضع الكنافة في الفريزر حتى يتم التفيت بكل سهولة في الكبة.
- ثم يتم إضافة الكنافة في الكبة كما يجب عليكم تفتيت جيدا حتى تصبح قطع صغيرة للغاية.
- ثم يتم وضع طاسة عميقة على نار هادئة ثم يتم إضافة ثلاث ملاعق من السمنة والكنافة أيضا.
- ثم يتم تشويح الكنافة جيدا حتى نحصل على لون ذهبي ثم يتم إضافة السكر البودرة ويتم التقليب جيدا.
- ثم يتم طحن المكسرات طحن خشن ويتم إضافة نصف الكمية ويتم ترك الباقي للتزين.
- ثم يتم إحضار صينية مربعة وندهن القاعدة بالسمنة.
- ثم يتم لف الجلاش على سطح المطبخ ويجب عليكم تقطيعه بالتساوي من النصف.
- ثم نقوم بدهن ثلاث ورقات من الجلاش وندهنها بالسمنة ثم نضع الكنافة بالمنتصف.
- ثم يجب عليكم لف الجلاش بحرص بالصينية ثم ندهن السطح بالسمنة.
- ثم نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة نصف ساعة.
- نقوم بإخراجها من الفرن عندما تصبح ذات لون ذهبي.
- ثم نحضر الشربات ونقوم بوضعه على سطح الصينية وبالهنا والشفا.
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