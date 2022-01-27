كيفية تنظيف البط والفراخ والطيور بصفة عامة قبل الطهي.. لاجتناب الطعم الغريب ولتأكيد النظافة والحفاظ على الصحة

كيفية تنظيف البط والفراخ والطيور، يحب الجميع في مصر تناول جميع أنواع الطيور من البط والسمان والحمام والفراخ والديك الرومي لذلك من أكثر الطيور استخدام هي الفراخ والبط لذلك فأن طريقة تنظيفهم ليست بالأمر السهل لذلك سوف نقوم بتقديم أسهل طريقة للتخلص من ريش البط والفراخ وتنظيفهم من الزفارة من خلال هذا المقال.

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طريقة تنظيف البط والفراخ

يشتهر المصريين بحبهم الشديد لتناول البط والفراخ لذلك على ربات المنازل تقوم بتنظيفهم بشكل جيد لذلك سوف نوضح مكونات سهلة للتنظيف والتخلص من الريش من خلال النقاط التالية:

ملح .

ردة.

بيكنج بودر.

ليمون.

خل

طريقة التنظيف

نحضر الفراخ والبط الذي نقوم بتنظيفه. نضع حله كبيرة من الماء على النار وعند الغليان نضع بها الفراخ والبط ونرفعها بسرعة من على النار ووضعها في صينية ونتف الريش منهم بسرعة؛ وبذلك سوف نتخلص من جميع الريش في ثواني معدودة. نحضر الملح والرد والبيكنج بودر ونقوم بخلطهم جيدا وتدليك بهم الفراخ والبط بشكل جيد حتى نتخلص من الريش الصغير العالق بهم. نحضر بعد ذلك عصير الليمون والخل ونغسلهم بها حتى نتخلص من الزفاره وعدم استخدام الماء للغسيل.

نقطعهم بعد ذلك ونقوم بتسويتهم.

فوائد تناول الفراخ والبط

يوجد كثير من الفوائد الخاصة عندما نقوم بتناول الفراخ والبط من أهم هذه الفوائد: