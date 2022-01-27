انسي أي طريقة عملتي بيها البسبوسة قبل كده... طريقة عمل كرات البسبوسه التركية دايبة دوب طعمها خطير

عمل كرات البسبوسه التركية، من ألذ وأطعم أنواع الحلويات التي يمكنك تناولها هي كرات البسبوسة التركية، فإذا كنت من محبي البسبوسة العادية بالتأكيد سوف تستمتع بطعم كرات البسبوسة وما أكثر من محبي البسبوسة ذات الطعم اللذيذ، تحضيرها في غاية السهولة ولا تحتاج العجان الكهربي ففي خلال دقائق معدودة يمكنك صنعها وتشكيلها ووضعها في الفرن، مكوناتها بسيطة ومتوفرة في منازلنا كما يسهل شراؤها لتحضير حلوى كرات البسبوسة.

عمل كرات البسبوسه التركية

مكونات كرات البسبوسة التركية

زيت بمقدار نصف كوب.

بيضة واحدة.

حليب بمقدار نصف كوب.

ملعقتان من الفانيليا صغيرة الحجم.

ملعقتان من البيكنج بودر صغيرة الحجم.

كوب واحد من الطحين.

كوب واحد من السميد.

3 ملاعق سكر ، كمية السكر اختيارية.

سميد.

تزين كرات البسبوسة التركية

فستق حلبي.

قطر بارد.

خطوات تحضير كرات البسبوسة التركية

في وعاء قومي بوضع الفانيليا والبيض وقومي بخفقه.

ضعي بعد ذلك الحليب والزيت والسكر واخفقي المكونات مع بعضها مرة ثانية.

وأثناء الخفق قومي بإضافة الطحين بالتدريج.

بعد ذلك طيفي السميد أيضًا بالتدريج، وضعي معهم البيكنج بودر.

إذا كانت العجينة سائلة قومي بإضافة القليل من السميد حتى تجدينها أصبحت سهلة التشكيل في يدك.

قومي بإحضار السميد الناعم وضعي في طبق، شكلي العجينة على شكل كرات وغمسيها في السميد الناعم.

في صينية فرن قومي بدهنها بالسمن أو الزيت وضعي عليها كرات السميد.

ضعيها في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تحصل على اللون الذهبي.

أخرجي الكرات من الفرن وصبي فوقها القطر البارد.

زيني وجهها بالفستق الحلبي.

كرات البسبوسة التركية الاقتصادية

مكونات كرات البسبوسة التركية

كوب إلا ربع من الدقيق.

كوب إلا ربع من السميد.

ربع كوب فقط من جوز الهند.

ملعقة ممسوحة من البيكنج بودر.

ملعقتان لبن رايب.

ربع كوب من الزيت.

نصف ملعقة فانيليا.

بيضة.

شربات.

طريقة تحضير كرات البسبوسة التركية