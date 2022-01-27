بمسحه وحده تبيض بهذا المكون السحرى تخلصي من سواد 20عام تفتيح العنق واليدين والمنطقة الحساسة

العديد من الفتيات يبحثون عن وصفات طبيعية نظرا لأنها غير مضرة بالشعر، مثل الوصفات الكيميائية الداخل في تركيبها مواد تضر بالبشرة، ولذا فالكثير يفضلون استخدام الوصفات الطبيعية، لأنها يدخل في تحضيرها مواد مضمونة لا تؤثر على البشرة بأي أضرار، وأيضاً لأنها غير مكلفة نهائيا، وكل فتاه تتمنى أن تحصل على بشرة بيضاء دون حدوث أي أضرار نهائيا،ً ولذا سوف نقدم لكم بعض الوصفات مثل استخدام جل الصبار، للتخلص من المناطق الغامقة في الوجه والرقبة عن طريق: فتح ورقة من نبات الصبار وأخذ الجل الموجود بداخلها ثم بعد ذلك نقوم بوضعه على الرقبة والوجه، ونتركه لمدة نصف ساعة، ونغسله بإستخدام الماء الفاتر.

تبييض كامل الجسم تفتيح الاماكن الداكنة وعلاج الخطوط والسليوليت النتيجة من أول استعمال

تفتيح البشرة

البرتقال من أفضل المكونات الطبيعية التي تحتوي على عناصر مفيدة جداً وفيتامينات، مثل فيتامين C وهذا الفيتامين يعمل على تغذية البشرة وحمايتها من الأمراض التي تصيبها، غير أنه فعال جدا في تبييض البشرة، وتصبغات البشرة الناتجة عن أشعه الشمس الحارقة، وكل ما نفعله نقوم: بعصر برتقالة وأخد ملعقتين من عصيرها وخلطهم مع ملعقتين من الزبادي، ووضعه على بشرة الوجه والرقبة، ثم نترك هذا الخليط لمدة خمسة عشر دقيقة، ثم بعد ذلك نقوم بغسله بإستخدام الماء، ويجب تكرار هذه الوصفة مرة يومياً.

الزبادي لتبييض الوجه والرقبة

الزبادي من أكثر المنتجات السريعة في تبييض البشرة، وترطيبها لأنها تحتوي على أحماض كثيرة مفيدة للبشرة، مثل حمض اللاكتيك من أهم الأحماض التي تعمل على تفتيح البشرة، وكل ما نفعله نقوم بخلطها مع العسل خلطا جيدا ونضع هذا الخليط على الوجه والرقبة، ونتركه لمدة ربع ساعة، أو من الممكن وضعها دون إضافة أي عناصر أخرى فهي مفيدة جداً ونقوم بوضعها على بشرة الوجه والرقبة بالكامل ونتركها حتى تجف نهائيا،ً ثم بعد ذلك نقوم بغسلها في بإستخدام الماء الفاتر، ويفضل تكرار هذه الوصفة مرة كل يوم للحصول على نتائج مرضية