طريقة عمل عجينة العشر دقائق للبيتزا خطوة بخطوة بالمنزل

يبحث عدد كبير من السيدات عن أفضل طريقة عمل عجينة العشر دقائق للبيتزا بالمنزل فهناك الكثير من الوصفات التي تحتاج الي عجبنه من اجل تحضير هذه الوجبات وأبرزها هي البيتزا وتسعي كل سيدة لتحضير أفضل عجينة تساعدها في الحصول علي بيتزا ذات عجينة رائعة وأيضا لا تحتاج وقت طويل في تحضيرها، ونقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة سريعة وبسيطة لعمل عجينة العشر دقائق في البيت.

طريقة عمل عجينة العشر دقائق

يمكنك استخدام عجينة العشر دقائق في عمل الفطائر وعمل البيتزا والحلويات فهي مناسبة لجميع أنواع المعجنات مما يسهل علي كل سيدة استخدامها في أمور عديدة ومختلفة فلا تقتصر علي البيتزا فقط، وكما نعلم فان هناك العديد من أنواع العجينة الأخرى مثل العجينة الهشة والسمبوسة وعجينة العشر دقائق التي نوفر لكم خطوات تحضيرها في هذا الموضوع.

مكونات عمل عجينة العشر دقائق

1 ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

خمس أكواب من الطحين.

كوبان من الماء الفاتر الدافئ.

نصف كوب من زيت الذرة.

ملعقتين كبيرتان من الحليب المجفف.

خطوات تحضير وعمل عجينة العشر دقائق

نحضر الخلاط الكهربائي ونقوم بخلط كل من 2 كوب فقط من الطحين مع الماء الدافئ والحليب والخميرة الفورية والسكر.

بعد خلط المكونات مع بعضها جيداً نقوم بترك الخليط جانبا لمدة عشر دقائق.

نحضر الـ 3 اكواب من الطحين المتبقية ونقوم بوضعهم علي الخليط ونقوم بعجن المكونات مع بعضها حتي يتكون عجين متماسك.

نقوم الان بصنع كرات من العجين ونقوم بتشكيلها علي حسب ما ستقومين بتحضيره سواء بيتزا او فطائر او حلويات.

يمكنك العمل مباشرة فهذا العجين لا يحتاج الي وقت لكي يتخمر وينضج.

كانت هذه افضل واسهل طريقة لعمل عجينة العشر دقائق فهي لا تتطلب وقت لكي تقوم بتحضيرها، ويمكنك استخدامها في كافة أنواع المعجنات وليس البيتزا فقط، ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لتطبيق خطوات التحضير خطوة بخطوة وتستطيع كل سيدة عمل عجينة العشر دقائق للبيتزا والمعجنات الأخرى بكل سهولة في المنزل لأول مرة.