مش هتشتري الجاهز تاني.. اللانشون البيتي اللذيذ بدون لحوم أو فراخ بطريقة المصانع في 5 دقائق

طريقة عمل اللانشون في البيت من الممكن أن نقوم بتحضيراتها من خلال إعداد المكونات الأساسية للوصفة والتي نقوم بعرضها من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة حيث تعتبر وصفة اللانشون من بين الوصفات المفضلة للأطفال ومن الممكن أن يتم تناولها بشكل يومي، وهذا ما يمثل خطر على الصحة حيث صرح الأطباء بضرورة تجنب تناول اللانشون باستمرار وعمل الوصفة البديلة البيتي سهلة الإعداد والبسيطة في كل مكوناتها.

مكونات لعمل اللانشون

اللانشون من الممكن تحضيره من خلال استعمال المكونات التالية:

عدد ثلاث بيضات كاملة.

ثلاث مربعات من مكون الجبن الكريمي، أو ثلاث

قطع جبن مثلثات.

مكعب من المرقة.

ربع ملعقة من بودرة الثوم.

ربع ملعقة من بودرة البصل.

ملح ومكون الفلفل الأسود.

ربع كوب من أي زيت نباتي.

لون غذائي ويكون صحي أحمر.

طريقة التحضير السريعة لوصفة اللانشون

من السهل على مختلف ربات البيوت أن تقمن بالتجهيز للمكونات السابقة واتباع مختلف الخطوات القادمة وهذا ما ييسر عليها الحصول على أفضل الأنواع الصحية والاقتصادية من اللانشون البيتي وبمكونات تعد صحية وسهلة الاستعمال والخلط ومن السهل الحصول على أفضل نتيجة، ومن خلال الآتي يسهل التحضير اللانشون:

نبدأ خطوات التحضير من خلال الاستعانة بمكونات الوصفة السابقة والتي من خلالها نقوم بتحضير أفضل وصفات اللانشون.

بعد ذلك يتم وضع مختلف المكونات السابقة بدورق الخلاط الكهربي ونشغله حتى نتأكد تماما أن كل مكونات الوصفة قد امتزجت مع إضافة اللون بالمرحلة الأخيرة.

بعد الحصول على مزيج اللانشون المثالي والذي يتمتع بكثافة القوام بعد الخلط الجيد تبدأ خطوة التسوية الجيدة للانشون من خلال الاتباع للآتي من تلك الخطوات.

طريقة تسوية اللانشون البيتي