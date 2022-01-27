فطيرة المقلاة بدون خميرة بطريقة سهلة وسريعة واقتصادية وبمذاق روعة

فطيرة المقلاة بدون خميرة ، من ألذ وأشهى وأسهل أنواع الفطائر والمعجنات والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، كما أن طريقة تحضيرها سهلة ولا تتطلب مجهود كبير، ولا فرن، لذلك فهي تصلح للغداء، وكذلك للعشاء أيضاً، كما أنها تصلح في فصل الشتاء، وتمد الجسم بالطاقة والحيوية، كما تتميز بقيمتها الغذائية، وبشكلها الخرافة، وبمذاقها الشهي والمميز، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضا، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطائر المقلاة التركية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطيرة المقلاة بدون خميرة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطيرة المقلاة بدون خميرة

تتكون فطيرة المقلاة بدون خميرة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

230 جم دقيق.

160 مل حليب.

رشة سكر.

رشة ملح.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو الزيت النباتي.

مقادير الحشوة (يمكنكم حشوها بأي حشوة تفضلونها)

ملعقة كبيرة من البصل المفروم ناعم.

2 ملعقة كبيرة من الذرة الحلوة.

140 جم جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

4 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل فطيرة المقلاة بدون خميرة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الحليب والسكر والملح، ثم نقلب باستمرار حتى يذوب السكر والملح.

ثم نضيف الدقيق ونقلب جيدا بالملعقة، ثم نعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة.

ثم نضيف الزيت ونعجن جيدا حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نغطيها ونتركها ترتاح لمدة 10 دقائق.

ثم نقسم العجينة إلى كرتين بحيث تكون كرة أكبر من الثانية.

ثم نفرد الكرة الأولى من العجين بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق بعرض يتراوح ما بين 6 إلى 8 سم وتكون الفطيرة أكبر من المقلاة قليلا.

بعد ذلك ندهن المقلاة بالزيت، ثم نضع فيه الفطيرة مع مراعاة أن تكون أطراف الفطيرة على جوانب المقلاة.

ثم ندهن الفطيرة بصلصة الطماطم، ثم نوزع عليها بصل مفروم ناعم.

ثم نوزع الذرة الحلوة، ونوزع فوقها الجبنة الموزاريلا المبشورة.

بعد ذلك نفرد الكرة الثانية بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق بنفس حجم المقلاة.

ثم نضع الفطيرة الثانية فوق الحشو، ثم نضع أطراف الفطيرة الأولى فوق الفطيرة الثانية، ونضغط على أطرافهم لكي نغلقها.