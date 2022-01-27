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عمر شويل - جدة طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل خطوة خطوة للحصول على وجبة صحية ١٠٠٪، والذي تعد من أكثر الأكلات المحبوبة داخل البيوت المصرية والعربية، ويأتي ذلك لطعمها الشهي والمميز عندما يختلط اللحم مع البصل والخضروات والتوابل يعطى مذق مختلف لطعم الحم العادي، وحيث أن الكثير يمل من تكرار طهي اللحوم بنفس الشكل فهذا أعطى لأكلة طاجن اللحم بالبصل شعبية كبيرة لاختلافها عن الطرق التقليدية لتسوية اللحم وأيضا لطعمها الغنى والشهي، وسوف نتعرف في هذه المقال عن تعرف على طريقة عمل طاجن اللحم بالفخار والمكونات والمقادير الخاصة بها بالإضافة إلى طريقة التحضير والطهي.

طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل خطوة خطوة للحصول على وجبة صحية ١٠٠٪

بالتأكيد انها واحدة من أحب المأكولات الموجودة داخل البيوت المصرية والمطابخ العربية، ولكن يزداد البحث من ربات البيوت في محاولة تجديد والوصول إلي الطريقة الأصلية الخاصة بطاجن اللحم في الفخار وأيضا الطريقة الموجودة في المطاعم للحصول على الطعم المميز، ولمعرفة الوصفة والمكونات بالمقادير الخاصة بطاجن اللحم بالبصل بطريقة بسيطة وسهلة ، يرجى متابعة المكونات الآتية، واليكم رابط طريقة عمل المسكوف العراقي.

المكونات والمقادير الخاصة بطاجن اللحم بالبصل في الفخار

واحد كيلو جرام من اللحم (يفضل أن يكون لحم بقرى ومقطع على شكل مكعبات).

أربعة بصلات كبيرة الحجم (مقطعة على شكل شرائح).

كزبرة خضراء يجب أن تكون طازجة ومفرومة بالسكين حوالى ربع كوب، واليكم رابط عمل الكبيبة الخليجي .

. ستة فص من الثوم ويجب أن يكون مهروس.

حوالى ربع كوب من صوص الصويا.

أربعة ملاعق من الزيت.

ملعقة من البهارات المشكلة (متوفرة عن العطار).

ورقتين من ورق اللورى (ورق الغار).

ربع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

الملح حسب الرغبة.

يضاف كمية من الماء تصل إلي نصف كوب أثناء الطهي، واليكم طريقة عمل الكرشة المحمرة.

طريقة التحضير والطهي الخاصة بعمل طاجن اللحم كالمطاعم خطوة بخطوة

أولا يتم وضع وعاء على النار المتوسطة وننزل بكمية من الزيت حتى يسخن ثم ننزل اللحم ويتم التقليب حتى يتشوح ويتغير لونها.



ثانيا نضيف على اللحم الثوم المهروس ونقلب لمدة صغيرة ثم يتم انزل باقي البهارات المشكلة مع القرفة المطحونة مع ورق اللورى (الغار) ويتم التقليب، واليكم رابط طريقة عمل طاجن حنشان .

. نضيف بعد دقيقة تقريبا صوص الصويا مع باقي البهارات من الملح والفلفل الأسود ونستمر في التقليب.

ملحوظة (يجب الأخذ في الاعتبار عند وضع الملح حسب أن صوص الصويا عليه مل حتى لا يزيد الملح عن الحد المطلوب).

خامسا يتم وضع وعاء اخر على نار متوسطة ويضاف الزيت ثم يتم نزول البصل الشرائح من التقلي حتى يدبل لونه ويتم رفعة من على النار، واليك رابط عمل كباب الحلة.

ملحوظة: (يمكن تجهيز البصل ورفعة من على النار وتركه حتى يتم أضافته على اللحم).

سادسا نضيف البصل المشوح على الحم ونستمر في التقليب لمدة ثلاثة دقائق حتى يمتزج الكل مع بعضه البعض.

سابعا ننزل باللحم مع البصل والخليط في طاجن ويتم تغطيته بورق فويل ألومنيوم، واليكم رابط طريقة عمل الكسكس المغربي .

. ثامنا يتم تجهيز الفرن على درجة حرارة 180 مئوية من قبل ونضع فيه الطاجن بعد التأكد من تغطيته ويترك لمدة ساعة واحدة تقريبا حتى ينضج اللحم بشكل تام.

ملحوظة (يضاف كمية من الماء في الخليط ويراعى أيضا مراجعة كمية السوائل أثناء تسويته في الفرن ويجب تزويدها في حالة النقصان تحسبا أن يجف الطاحن من السوائل).

طريقة تقديم طاجن اللحم بالبصل بطريقة بسيطة كالمطاعم

تهتم دائما سيدات البيوت بمحاولة تزين الأكلات عند وضعها على السفرة، والذي من شأنه يساعد على أعطاء مظهر جمالي ينصب أيضا في طعم الأكل ويعطى أحساس اكثر متعة، ولذلك تبحث الكثير من السيدات على طريقة تقديم طاجن اللحم بالبصل بطريقة بسيطة كالمطاعم، ونجد أن من افضل الطرق أن يقدم مع الأرز الأبيض حيث يعطى مذاع رائع ويمكن إضافة البطاطس المحمرة المقلية بجانبهما، واليك رابط عمل المجبوس.



وفى نهاية المقال قد وصلنا إليكم أيها السيدات والسادة اكتب لنا رأيك في التعليقات اسفل طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل مع الخضروات.