معجزة الفازلين و زيت الخروع لتطويل الرموش و ثكثيفها بسرعة جنونية تكثيف الرموش والحواجب

الرموش أحد أهم الأشياء التي تشغل المرأة، فهي من أكثر الأشياء الملفتة و المؤثرة قي شكل الوجه وتبرز توضيح جمال العين لتظهر بمظهر جميل، فمعظم السيدات تسعى للحصول على رموش طويلة وكثيفة، ومعظمهم يلجأ إلى الوصفات الطبيعية وبعض الأعشاب مثل الصبار والفازلين، وهذه الوصفات أكدت أنها تستحق لهى تعطى نتائج مبهرة في تطويل وتكثيف الرموش، لذا تابعي معى سيدتي العزيزة سنعرض لك وصفات طبيعية تفيدك في تكثيف وتطويل الرموش.

تكثيف الرموش بزيت الخروع

يعتبر من الزيوت الفعالة والقوية ألتي يؤثر على الرموش وتمنحها المظهر المطلوب، امسحي رموشك يومياً بقطعة قطن عليها القليل من زيت الخروع قبل النوم، صباحاً قومى بغسلها جيداً بالماء الفاتر، ألشاي الأخضر أيضا يعتبر من الأعشاب المهمة والمفيدة للرموش، نضع ربع كوب ماء على نار هادئة ثم نضيف ملعقة من الشاي الأخضر على الماء ونتركهم حتى تغلى الماء، ونضع القليل من المشروب على قطنة و مرريها على رموشك، يستعمل يومياً حتى تصلى إلى الطول و الكثافة المناسبة لرموشك.

تكثيف الرموش بالصبار

ويعرف الصبار بكثرة فوائده للبشرة والشعر وهو أيضا مفيد جداً لتطويل الرموش وكثافتها، نضيف نصف من زيت الجوجوبا إلى نصف ملعقة من المادة اللزجة في الصبار وتضعيهم على رموشك، يمكنك أيضاً استخدام فرشاة ماسكرا نظيفة وتتركيها 15 دقيقة وتغسل بالماء الفاتر و يكرر يومياً صباحاً و مساءً، كما أن زيت اللوز الحلو مهم جداً للرموش ضغي القليل منه على رموشك استخدمي فرشاة الماسكرا النظيفة في تمريره على رموشك وسوف تحصلين على نتائج مبهرة.

تكثيف الرموش بالفازلين

الفازلين يعتبر من أشهر وأكثر العلاجات الفعالة للرموش، ضعي منه مساءً على الجفون و يترك حتى الصباح قومى بغسل رموشك بالماء الفاتر وتابعي الأمر يومياً حتى تصلى إلى مظهر الرموش المطلوبة، الحليب أيضاً يمكن استخدامه للرموش، ضغي قطعة من القطن نظيفة في الحليب ومررها على رموشك، ويترك ثلاثون دقيقة ثم قومى بغسل رموشك بالماء الدافئ، ومن العوامل التي تساعد على تطويل الرموش الماء البارد، قومى بغسل رموشك بالماء البارد يومياً مساءً.

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