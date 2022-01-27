تعرفي على طريقة المكرونة بالوايت صوص في المنزل وأفضل وصفة للصلصة البيضاء

تعرفي على طريقة المكرونة بالوايت صوص، المكرونة بالوايت صوص حيث تعتبر المكرونة بالوايت صوص من الأكلات المشهورة والشهية التي يقبل عليها الكثير خاصة الأطفال، لذلك تحرص الأمهات على ابتكار الكثير من الطرق وعدم شرائها جاهزة، ولذلك تبحث عن كل ما هو جديد لعمله في المنزل من الأكلات السريعة التي يحبها أفراد الاسرة، وسنقدم لكم أفضل طريقة لعمل المكرونة بالوايت صوص.

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طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص

من خلال بعض المكونات يمكنك الحصول على أكلة المكرونة بالوايت صوص اللذيذة من خلال المكونات التالية:

نصف كيلو من المكرونة قلم.

ملعقة كبيرة من السمن.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

نصف لتر من اللبن الحليب.

مقدار الجبن الرومي.

جبنة موتزاريلا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ساعة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

يمكنك عمل المكرونة بالوايت صوص من خلال بعض الخطوات التالية:

يتم إحضار وعاء عميق ونضع به مقدار من الماء حتى يغلي ونضع به المكرونة للسلق. يتم إحضار مقلاة ونضع بها السمن مع ثلاث ملاعق من الدقيق. ثم نضع 2 كوب من اللبن الحليب تدريجيا مع التقليب المستمر حتى لا تتكتل. ثم نترك الخليط حتي يتم النضج ونحصل على قوام مناسب. نقوم بوضع الجبنة الرومى والموتزاريلا وتقلب جيدا. يترك الخليط يغلي حتى يثقل بالصوص ويختلط بالجبن. يتم رفعها من النار عندما نحصل على القوام المناسب. يتم وضع المكرونة في الخليط ويقلب جيدا.

فوائد المكرونة بالوايت صوص