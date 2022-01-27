كريم النعناع السحري لفرد وتنعيم الشعر الجاف والمجعد وعلاج الهيشان لشعر ناعم حرير وانسيابي

تبحث العديد من الفتيات والسيدات عن بعض الإستخدامات التي تعمل على تنعيم الشعر وجعله ناعم كالحرير لأن الشعر يعد بالنسبة لجميع الفتيات هو زينة وجمال كل إمرأة حيث يعطي الشعر الناعم الثقة بالنفس لأي فتاة ويجعلها تبدو بشكل رائع وجميل، ويعاني البعض من الناس من الشعر الخشن الجاف والمتقصف والمتساقط كل هذا نتيجة إستخدام روتين بالشعر غير صحيح لذلك علينا بأن نقوم بإستخدام الإستخدامات الصحيحة الناجحة، وتعتبر الغالبية العظمى من الفتيات الذين يعانون من مشكلة الشعر الجاف يلجأون إلى إستخدام الطرق والوسائل التقليدية التي تعمل على فرد الشعر.

ومن أشهر هذه الإستخدامات هي المكواة والسيشوار اللذان يعملان على فرد الشعر ولكنه يلحق ضرر كبير بالشعر نتيجة لإستخدامهما حيث تعمل هذه الأجهزة على تساقط الشعر من الجذور إلى الأطرا طف بالإضافة إلى أنه يعمل على تقصف الشعر وجعله يظهر بشكل غير مقبول، ويلجأ البعض الأخر من الفتيات والسيدات الذين يعانون من مشكلة الشعر الجاف إلى الذهاب إلى بعض مراكز مستحضرات التجميل التي تقوم هذه المراكز على فرد الشعر نتيجة لإستخدامهم الكيرياتين والبروتين اللذان يحتويان على بعض المواد الكيميائية التي تعمل على فرد الشعر لفترة معينة.

مكونات عمل خلطة النعناع للقضاء علي جفاف الشعر

نصف كوب واحد فقط من النعناع.

ثلاث ملاعق كبيرة فقط من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة فقط من زيت الزيتون.

حبتان إثنان من البيض.

نصف كوب من الخل الأبيض.

طريقة التحضير