سر عمل بيتزا الفراخ: بخطوات سحرية وسهلة ستعجبكم لعام 2022

سر عمل بيتزا الفراخ تعتبر من افضل انواع البيتزا ونقدمه اليوم دون دقيق ودون عجينة بطريقة جديدة وخرافية وطعم روعة وافضل من العجينة وتحتوي علي سعرات حرارية عالية جدا وتحدي طريقة جميلة جدا هتخلينا نعمل البيتزا من غير عجينة في وقت قصير وتعد البيتزا من اشهر الاكلات في جميع الدول العربية وتختلف طرق عملها ويمكن اعدادها بأكثر من طريقة وطعم وشكل ولون بس اليوم طرقتنا مختلفة شوية وسنتخلل عن المكون الرئيسي بتاع البيتزا وهو الدقيق والخميرة يعني من غير عجينة بيتزا وهتعجب الاطفال جدا هنقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن سر عمل بيتزا الفراخ من غير عجينة بطريقة مضمونة ومجربة وسحرية لعام2022.

مكونات سر عمل بيتزا الفراخ بطريقة سحرية وجديدة2022

سوف نتعرف علي بعد المكونات المستخدمة في عمل بيتزا الفراخ دون عجينة بشكل جديد وهي كالتالي:-

كليو من صدور الدجاج المدخلي.

4 حبات من الفلفل الاخضر مقطع دوائر.

كوب كبير من الجبنة الموتزاريلا مبشورة.

نصف كوب جبنة رومي مبشورة.

بيضة.

معلقة صغيرة من الفلفل الاسود والملح والزعتر.

كوب من صلصة البيتزا.

كمية من الزيتون الأسود.

ربع كوب من الصوص الحار.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة بسيطة جدا لتحضير بينزا الفراخ من غير عجينة في المنزل بخطوات سهلة مثل الجاهزة تماما وهي كما يلي:-