فطارك عندنا .. طريقة تحضير كرات الجبن الذهبية بالبطاطس والبشاميل

إذا كنت ترغبين في تحضير وإعداد أكلة فطور شهية ومغذية لعائلتك وتغيير روتين الفطور اليومي يمكنك بسهولة تحضير كرات الجبن الذهبية المقرمشة بالبطاطس والبشاميل، فمن ناحية تمتعين أفراد عائلتك بأكلة مختلفة، ومن ناحية أخرى تقدمي لهم قيمة غذائية مرتفعة وفوائد لا حصر لها من مكونات الوصفة، إليك نستعرض طريقة عمل كرات الجبن بالبطاطس سريعة التحضير.

طريقة عمل كرات الجبن الذهبية

يتم تحضير وصفة كرات الجبن من خلال تحضير المقادير التالية:

4 حبات بطاطس مهروسة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

بشاميل.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقادير الحشو:

قطع من الجبن أي نوع حسب الرغبة.

مقادير التغليف:

دقيق “طحين أبيض” – “فرينة”.

بيض.

بقسماط “شابلوغ”.

طريقة التحضير

يتم غسل البطاطس جيدًا، وتقشيرها وهرسها.

أضف في وعاء كل من البطاطس المهروسة والنشا مع الفلفل الأسود.

أضف القليل من البشاميل، ويتم الخلط جيدًا للحصول على المزيج المتجانس الناعم واللين.

يتم البدء في أخذ قطعة من الخليط وفردها على راحة اليد.

ثم يتم وضع قطعة من الجبن، ويتم غلقها.

ثم يتم تشكيلها للحصول على كرة.

كرري الخطوات السابقة حتى الانتهاء من الكمية.

ثم يتم غمس كرات الجبن في الدقيق ثم في البيض.

بعدها اغمسيها في البقسماط حتى تغطيتها به جيدًا.

ثم ضع مقلاة على النار، وأضف الزيت واتركه حتى يسخن.

ضع كرات الجبن في الزيت، ويتم تقليبه حتى اكتساب اللون الذهبي.

يوضع على مناديل ورقية للتخلص من الزيت الزائد.

يقدم وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل كرات الجبن بالبسطرمة

أيضًا يمكنك إضافة البسطرمة لإعداد كرات الجبن للحصول على وصفة شهية ولذيذة، ومقاديرها تأتي على النحو التالي:

4 حبات من البطاطس.

جبن شيدر.

ملح وفلفل أسود.

بابريكا.

بسطرمة.

زيت للقلي.

بقدونس.

بيض وبقسماط ودقيق للوجه.

طريقة التحضير