بعجينة قطنية أعملي البيتزا على أصولها بمقادير مظبوطة وبطريقة هشة وخفيفة أحلي وأفضل من المطاعم

تعتبر من أفضل المأكولات التي يقبل على تناولها العديد من الناس ومنهم الأطفال والكبار هي البيتزا لأن البيتزا تعد من الوجبات السريعة التي يمكننا تناولها في أي وقت من الأوقات بطعم لذيذ ورائع وتعتبر البيتزا من الوجبات التي يمكننا تناولها في وجبات الغذاء مع بعض الإضافات التي ترغبين بها مثل البطاطس والكاتشب والسطلة وغيرها من الإضافات التي ترغبين بها وكذلك يمكننا تناولها في وجبات العشاء مع المقبلات الشهية التي تفضلينها.

وتوجد هناك العديد من الحشوات التي يمكننا إضافتها على البيتزا حيث يمكننا عمل البيتزا بالعديد من الحشوات ومنها حشوة اللحمة المفرومة والفراخ وميكس الجبن والخضروات والجمبري والتونة وغيرها من الحشوات الأخرى التي ترغبين بها ويعتبر الأساس في الطعم اللذيذ للبيتزا هو العجينة، حيث تعطي العجينة الطرية الجميلة الطعم اللذيذ والرائع الشهي للبيتزا لذلك نجد العديد من الناس يقومون بشراء البيتزا من العديد من المطاعم التي تعمل على بيعها بأغلى الأسعار.

مكونات عجينة البيتزا

كوبان إثنان فقط من الدقيق الأبيض المنخول.

ثلاث ملاعق كبيرة فقط من الخميرة الجافة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

حبة واحدة فقط من البيض.

نصف كوب واحد فقط من الزيت .

خمسة ملاعق كبيرة فقط من الحليب البودرة.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح الابيض.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير