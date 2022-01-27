بكيلو حليب فقط أعملي 2 كيلو سمن بلدي بطعم وقوام أحسن من الجاهز

طريقة عمل السمنه البلدي في البيت من القشطة من الممكن أن تتم في المنزل وبمنتهى السهولة ف البيت بطريق صحية وآمنة، والنتيجة لتلك الطريقة تكون هي نوع من السمن الطبيعي الخالي من تواجد أي نوع من أنواع الزيوت المهدرجة، ومن السهل على كل ربات البيوت عمل السمن الطبيعي المنزلي بأعلى مستوى من الجودة، وتكون طريقة التحضير سهلة جدا، ومن دون أي إضافات ضارة والقشطة مميزة ومتواجدة في البيت من الحليب لذا من الممكن أن نقوم بتجميعها وتخزينها في المنزل لعمل السمن البلدي بأقل التكاليف وفيما يأتي أهم المكونات والطريقة المتبعة لتحضير هذا النوع من السمن المميز.

طريقة عمل السمنه البلدي في البيت من الحليب

طريقة بسيطة لعمل السمنة البلدي في البيت من القشطة وتلك الطريقة متاحة لكل ربات البيوت ومن السهل القيام بخطوتها ولا تستوجب أي مقادير غريبة أو صعبة التحضير، وهذا ما يساعدنا في عمل أفضل نوع من أنواع السمن البلدي المميز رائع المكونات، ومن الممكن أن يتم تحضيرها لكونها أهم مكون دهني محتوي على الكثير من الفيتامينات، وأهمها فيتامين د، وفيتامين أ، مع توفر معدن الكالسيوم بالسمن البلدي وفيما يلي المكونات وطريقة الإعداد

أهم مكونات عمل السمنة البلدي في البيت ما يأتي

كيلو من الحليب كامل الدهن.

وعاء فارغ مناسب.

مكعبات من الثلج.

طريقة التحضير لوصفة السمن البلدي:

من الممكن أن نقوم بعمل السمن البلدي من خلال الاستعانة بما قد سبق الذكر له من مكونات حيث يمكننا عمل السمن البدي بكل سهولة في البيت من خلال استعمال القشطة ووضعها في الوعاء المناسب للتقليب لفترة مستمرة وطويلة حتى يتم فصل السوائل الموجودة في القشطة عن الزبد الطبيعي الموجود بالقشطة، ومن الممكن أن نستعين بمكون الثلج ونضعه في القشطة، مع التقليب المستمر حتى نجد أن الزبد قد انفصل تماما عن سوائل القشطة، ومن الممكن تصفيتها تماما وبدء تحويلها لسمن على نار هادئة.