عمل حلويات سريعه في المنزل لعائلتك في أقل من 15 دقيقة فقط

يسأل الجميع الأطفال وأيضا الكبار هذا السؤال دائما، هل يوجد حلويات في المنزل؟ سنعلمك في هذه المقال طريقة سريعه لا تأخذ سوى 15 دقيقة فقط لأعداد ألذ حلى، باستخدام عدد قليل من المكونات. نقدم لكم الحلويات البسيطة واليومية لكل يوم والتي يتم تحضيرها في أي وقت من الأوقات على الإطلاق.

طريقة تحضير حلويات

أفضل المكونات للحلويات البسيطة، ما عليك سوى عدد قليل من المكونات للحلويات بسيطة، و ربما كنت بالفعل عدد قليل منها في التكلفة أيضا. هذه هي طريقة صنع الحلوى السماوية التي تجعل الأسرة بأكملها سعيدة: يجب أحضار الجبن، الزبادي ، سكر، كريمة وبعض الفواكه (الطازجة أو المجمدة): على سبيل المثال:

التفاح والموز والتوت والجريب فروت والرمان والكيوي والبرتقال والبرقوق والعنب

الفاكهة المعلبة: الخوخ واليوسفي والأناناس وخلطة الفاكهة

للتحلية: العسل أو الكاكاو أو بنجر السكر أو شراب القيقب

لتحتل المرتبة الأولى: على سبيل المثال المكسرات والبذور (المحمصة)، رش الشوكولاتة، البسكويت، الموسلي المقرمش، رقائق جوز الهند، السمسم المحمص.

الصوصات (مثل صوص الشوكولاتة، صوص الكراميل ،صوص الفراولة.

موس شوكولاتة سريع

300 جرام كريمة مخفوقة

200 جرام الشوكولاته الداكنة (محتوى الكاكاو 50-56٪)

75 ملي حليب

4 أكواب فول السوداني للتزين.

طريقة تحضير موس شوكولاتة

خفق الكريمة نصف متيبسة.

ثم قطعي الشوكولاتة بشكل خشن.

سخني الحليب في قدر على نار خفيفة.

ثم نضيف الشوكولاتة ونذوب فيها مع التحريك.

يُسكب مزيج شوكولاتة الحليب في وعاء الخلط.

يُطوى الكريم في 2-3 أجزاء ويُقسم إلى 4 سلطانيات صغيرة.

يترك يبرد لمدة ساعتين.

قطعي الفول السوداني بشكل خشن.

ثم يرش فوق الموس قبل التقديم مباشرة.

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