نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليكون جسمك مستعد لمواجهة أي عدوي فيروسية واشرب هذه المشروبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوية المناعة ليكون مستعدا لمواجهة أي عدوي فيروسية ،من أهم ما نسعى له في فصل الشتاء وبرودة الجو الشديدة ،والتركيز على الصحة الجيدة للحد من انتشار البرد والانفلوانزا،كما أكدت أكتر وزارات الصحة حول العالم ومنظمة الصحة العالمية علي تناول الأكل الصحي والمشروبات الصحية الغنية بالفيتامينات وخاصة فيتامين c وفيتامين ج ،لتعزيز المناعة وتقوية خلايا أجسادنا لمهاجمة الفيروسات خاصة لأطفالنا في فصل الشتاء لمساعدتهم على قضاء عامهم الدراسي بصحة جيدة، وللكبار لممارسة النشاطات والمهام اليومية بصحة جيد.

أهم المشروبات لتقوية المناعة

شاي الزعتر

ملعقتين من الزعتر الجاف في الماء المغلي حتي يتغير لون الماء ويأخذ كل الفيتامينات والمعادن التي يحتوي عليها الزعتر ،حيث تحفز هذه الفيتامينات بشدة جهاز المناعة وتنشطه ، كما إنه المشروب الأمثل في طرد البلغم وتطهير الممرات التنفسية والجيوب الأنفية من الإفرازات المخاطية .

عصير البرتقال

العصير الأسهل والغني بفيتامين ج الذي يساعد الجسم علي امتصاص الكالسيوم جيدا وعدم تركمه في الجسم.

اللبن بالقرفة

اللبن وما له من فوائد عديدة مع القرفة الغنية بمضادات الأكسدة ، وأيضا تعمل علي زيادة الدورة الدموية وتنشيطها، تعمل أيضا علي تدفئة الجسم في الشتاء، كما بالطبع تحفز جهاز المناعة كله.

اليانسون بالليمون وعسل النحل

من أهم المشروبات في نزلات البرد ، حيث احتل مكانا علاجيا هاما في الطب القديم فهو مطهر عام وأيضا يعمل علي تحسين صحة الجهاز الهضمي وأيضا له قدرة عالية في تعزيز صحة الجهاز التنفسي و، كما أنه غني بالحديد ويتميز برائحة محببة لنا جميعا ، والليمون الغني بفيتامين سي ومفيد جدا في نزلات البرد والزكام ، ويشرب المشروب بارد ويحلي يعسل النحل المميز ذو الخصائص المطهرة الفعالة.

التفاح بالقرفة

من المشروبات المفضلة في الشتاء للتدفئة وتعزيز المناعة أيضا فمن المعروف عن التفاح انه يدعم تقوية المناعة و يحافظ على صحة العظام وصحة القلب ويخفض نسبة الإصابة بالجلطات، والقرفة أيضا غنية بمضادات الأكسدة وتعمل على تقليل الالتهاب ومحاربة البكتيريا والفطريات.

الحليب بالكركم

الكركم له خصائص طاردة للسموم وأيضا مضاد قوي للالتهابات المختلفة في الجسم ،وهذا معروف عالميا وهناك بالفعل أدوية مضادة للالتهاب المادة الفعالة فيها الكركم،الحليب مصدر أساسي لتقوية الجهاز المناعي والحد من هشاشة العظام، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين د و الفسفور والكالسيوم أيضا ، فيعد مشروب الحليب من المشروبات الغنية جدا المحفزة و المنشطة لجهاز المناعة ، ونقوم بعمله عن طريق إضافة ملعقة صغيرة من الكركم علي اللبن والتقليب علي النار حتي الغليان ، ونقوم بتحليته حسب الرغبة.

الزنجبيل والليمون

تناولهم معا يجعله من أقوى المشروبات لتقوية المناعة ومعالجة مشاكل الجهاز الهضمي ويعمل على تقليل البلغم وتوسيع الشعب الهوائية وتحسين صحة الرئتين.