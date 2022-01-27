نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي مقشر منزلي لإزالة الجلد الميت من الوجه والجسم كله والتخلص من التشققات والجفاف نهائياً في المقال التالي
توجد هناك العديد من المشكلات التي تعاني منها العديد من الفتيات المتعلقة بالبشرة ومنها مشكلة تراكم الجلد الميت والقشور في الوجه وتسبب هذه المشكلة العديد من الأزمات النفسية والضيق والتعب النفسي بالإضافة إلى المواقف المحرجة التي يوضعون بها هؤلاء الفتيات، وقد تنتج هذه المشكلة نتيجة عدم إتباع نظام تنظيف مستمر للبشرة أو نتيجة إستخدام بعض المستحضرات التجميلية التي تعمل على تكوين قشور على البشرة وتجعلها تبدو بشكل غير مقبول وغير جذاب.
ونتيجة لهذه المشكلة جعلت الكثير من الفتيات يبحثون عن بعض الطرق والوسائل والإستخدامات التي تعمل على التخلص من القشور والجلد الميت نهائيا ومن أشهر المقشرات التي تلجأ إلى إستخدامها العديد من الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة وهي المقشرات التي يقومون بشرائها من محلات مستحضرات التجميلية التي تحتوي هذه المقشرات على مواد كيميائية تعمل على تآكل الطبقة السطحية من جلد البشرة لذلك علينا بأن نتجنب إستخدام هذه المستحضرات.
مكونات مقشر التخلص من الجلد الميت
- ثلاث ملاعق صغيرة فقط من السكر الأبيض.
- ملعقتان صغيرتان فقط من القهوة.
- ملعقتان كبيرتان فقط من الحليب السائل.
- ملعقتان إثنان كبيرتان فقط من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
- قومي أولا بغسل بشرتك بالماء وبالغسول المناسب لنوع بشرتك ثم جففيها جيدا بواسطة قطعة من القطن.
- بعد ذلك عليكي بتحضير طبق متوسط الحجم وضعي به كمية من السكر مع كمية من القهوة والحليب السائل وزيت الزيتون وقومي بتقليب هذه المكونات مع بعضها جيدا حتى تتمكني من الحصول على قوام جيد.
- بعد ذلك قومي بوضع هذه الخلطة على بشرتك مع مراعاة أثناء وضع هذه الخلطة على بشرتك قومي بفرك هذا المقشر على بشرتك حتى تتمكني من التخلص من الجلد الميت نهائيا.
- بعد أتركي هذا المقشر على وجهك لمدة ساعة واحدة بعد ذلك أشطفي وجهك بالماء الفاتر مع شطفها بعد ذلك من الماء وإستخدمي المرطب بعد ذلك للحصول على بشرة لامعة وناعمة وجذابة، وعليكي بإستخدام المقشر مرة واحدة في كل إسبوع للحصول على نتيجة مبهرة.
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