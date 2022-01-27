أقوي مقشر منزلي لإزالة الجلد الميت من الوجه والجسم كله والتخلص من التشققات والجفاف نهائياً

توجد هناك العديد من المشكلات التي تعاني منها العديد من الفتيات المتعلقة بالبشرة ومنها مشكلة تراكم الجلد الميت والقشور في الوجه وتسبب هذه المشكلة العديد من الأزمات النفسية والضيق والتعب النفسي بالإضافة إلى المواقف المحرجة التي يوضعون بها هؤلاء الفتيات، وقد تنتج هذه المشكلة نتيجة عدم إتباع نظام تنظيف مستمر للبشرة أو نتيجة إستخدام بعض المستحضرات التجميلية التي تعمل على تكوين قشور على البشرة وتجعلها تبدو بشكل غير مقبول وغير جذاب.

ونتيجة لهذه المشكلة جعلت الكثير من الفتيات يبحثون عن بعض الطرق والوسائل والإستخدامات التي تعمل على التخلص من القشور والجلد الميت نهائيا ومن أشهر المقشرات التي تلجأ إلى إستخدامها العديد من الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة وهي المقشرات التي يقومون بشرائها من محلات مستحضرات التجميلية التي تحتوي هذه المقشرات على مواد كيميائية تعمل على تآكل الطبقة السطحية من جلد البشرة لذلك علينا بأن نتجنب إستخدام هذه المستحضرات.

مكونات مقشر التخلص من الجلد الميت

ثلاث ملاعق صغيرة فقط من السكر الأبيض.

ملعقتان صغيرتان فقط من القهوة.

ملعقتان كبيرتان فقط من الحليب السائل.

ملعقتان إثنان كبيرتان فقط من زيت الزيتون.

طريقة التحضير