طريقة عمل شيكولاتة جيرسى بجوز الهند في المنزل

شيكولاتة جيرسي تعد من ألذ أنواع الشيكولاتة؛ حيث أنها تجمع بين طعم الشيكولاتة اللذيذ وجوز الهند الرائع، كما أن هذا النوع من الشيكولاتة يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص حيث أنها تحتوي على كثير من العناصر الغذائية اللازمة للجسم، ولأن أسعار الشيكولاتة مكلفة جدا فسوف نعد لكم أفضل وأسهل طريقة لعملها في المنزل من خلال مكونات بسيطة.

طريقة عمل الشيكولاتة جيرسي

الشيكولاتة جيرسي اللذيذة سوف نقوم بإعدادها في المنزل من خلال بعض المكونات البسيطة، وهي عبارة عن الآتي:

ربع كيلو من الشيكولاتة.

نصف كيلو لبن من اللبن المحلى.

ربع كيلو من جوز الهند الناعم.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

يمكنك عمل الشيكولاته جيرسي اللذيذة التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص في أقل وقت وتكلفة، والآن من خلال الخطوات التالية يمكن أن تحصل عليها مثل التي تباع في المحلات كما يلي:

يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من الملح والنشا مع الحليب المحلى وجوز الهند ويتم التقليب جيدا حتى يتم تجانس المكونات جميعها ثم يتم رفع الخليط على النار قليل من الوقت.

تقلب العجينة جيدا حتى تتماسك قليلا وتعتبر شبه متماسكة.

ثم نحضر صينية ويتم دهانها من جميع الجوانب بالزيت ثم نرص فيها الجيرسي.

يتم وضع الصينية في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يتماسك جيدا.

بعد ذلك نقوم بتحضير الشيكولاتة من خلال إحضار وعاء نضع به قدر مناسب من الماء حتى يتم الغليان ثم في وعاء أخر نضع الشيكولاتة ونرفع الوعاء فوق البخار الناتج من الماء حتى يتم إذابته.

بعد ذلك يتم رفع الوعاء من على البخار.

ثم يتم غمس قطع الجيرسي في الشيكولاتة ويتم رصها في الصينية.

ثم نضعها داخل الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك جيدا.

تقدم بألف هنا وشفا.

فوائد جوز الهند

جوز الهند يعتبر من الثمار الغنية بالفوائد الغذائية العالية ومن أهم فوائدها التالي: