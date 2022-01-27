طريقة عمل اجنحه الدجاج الحارة في الفرن لن تستغني عن هذه الوصفة

اجنحه الدجاج الحارة في الفرن عبارة عن مقبلات لذيذة يمكن تحضيرها لعائلتك أو في العزومات. تم اقتراح وصفة هذه الأجنحة لأول مرة لأنها غير منتشرة وأيضا لذيذه لكل عشاق أطباق الدجاج المشوي، وسنعلمك طهيها في المنزل، مع وجود موقد عادي للعمل عليها. لذلك سوف يسعد جميع عشاق الأطباق الحارة والمخبوزة بالتأكيد بالأجنحة المحضرة وفقًا لهذه الوصفة.

اجنحه الدجاج الحارة

لتحضير والوصفة يجب أحضار العديد من المكونات السهلة والبسيطة، التي ستكون بالتأكيد متوفر في كل منزل:

500 جرام من أجنحة دجاج

صلصة حارة حسب الرغبة

4 ملاعق كبيرة من الكاتشب حار

1 ملعقة صغيرة ريحان مجفف

0.5 – 1 ملعقة صغيرة كاري

ملح حسب الرغبة

زيت نباتي اختياري.

طريقة تحضير أجنه الدجاج

تذويب أجنحة الدجاج أولًا إذا كانت مجمدة.

لكن لا تستخدم أي طرق طارئة مثل الميكروويف أو الماء الساخن، فقط اتركي الدجاج في درجة حرارة الغرفة، خاصة وأن الأجنحة صغيرة جدًا وسوف تذوب بسرعة كافية.

بعد ذلك، اشطفي قطع الدجاج بالماء البارد وامسحيها بمناشف يمكن التخلص منها، سيسمح ذلك للتوابل بنقع اللحم بشكل أفضل، على التوالي، سيصبح الطبق النهائي ألذ وأكثر عطرية.

ثم نضع أجنحة الدجاج في وعاء عميق ونضيف الملح والكاري والريحان المجفف ثم صلصة الفلفل الحار.

ثم اخلطي كل شيء جيدًا حتى تغلف البهارات قطع الدجاج بالتساوي.

بعد مزج الصلصة والتوابل مع الأجنحة، اتركي كل شيء لينقع لمدة 1-2 ساعة في الثلاجة.

وحتى لا تختلط الروائح، قم بتغطية الطبق بغطاء أو لفه بغلاف بلاستيكي.

استكمال طريقة تحضير اجنحه الدجاج

بمجرد أن تبقى الأجنحة في التتبيلة لفترة كافية، اضبطي الفرن على درجة حرارة تصل إلى 220 درجة.

في غضون ذلك تصل إلى درجة الحرارة المرغوبة، قم بإعداد صفيحة خبز مقاومة للحرارة عن طريق وضع رقائق الخبز عليها ودهنها بالزيت النباتي.

ثم بعد ذلك، ضعي أجنحة الدجاج في التتبيلة فوقها، وضعيها على مسافة قصيرة من بعضها البعض بحيث تُخبز القطع جيدًا ومغطاة بقشرة مقرمشة من جميع الجوانب.

ثم أرسلي صينية الخبز بالأجنحة إلى الفرن ، واطبخ الطبق لمدة 25-30 دقيقة.

بمجرد أن يخبز الدجاج ويصبح لونه بنياً ذهبياً ، يصبح كل شيء جاهزاً ويمكنك إزالة صينية الخبز من الفرن.

الخطوات النهائية

دون انتظار أن تبرد الأجنحة، انقليها إلى طبق وقدميها. من اللذيذ تناول هذا الطبق في المنزل أثناء مشاهدة فيلم أو مباراة رياضية. عادة لا تكون هناك حاجة إلى الصوص، لأن الأجنحة غنية بالعصارة والتوابل. لذا تناولها بكل سرور مع أسرتك أو ضيوفك.