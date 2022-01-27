نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عندك بيضة وحبة بطاطس في البيت حضري ألذ وجبة عشاء في المقلاة اقتصادية جدا والطعم حكاية في المقال التالي
هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها إعداد مخبوزات مميزة في المنزل يكون لها طعم جميل ولذيذ وفي نفس الوقت لا تحتوي على كثير من الدهون التي يمكن أن تضر بالإنسان ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن المخبوزات التي يتم اعدادها بشكل سريع في المنزل ولا تستغرق وقتا طويلا وفي نفس الوقت يكون لها طعم لذيذ ولا يتم استخدام الفرن في هذه المخبوزات ويتم استخدامها مع وجبة الغداء او وجبة العشاء حتى يكون لها طعم مميز ورائع ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن مكونات هذه المخبوزات التي نحتاج إليها وسنتحدث عن طريقة إعداد هذه المخبوزات بالتفصيل.
مكونات الفطائر المصنوعة من البطاطس والبيض
هناك العديد من المكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد فطائر البطاطس والبيض ولكنها في نفس الوقت لا تستغرق وقتا طويلا ويكون لها طعم لذيذ كما أنها تقدم ساخنة والمكونات التي نحتاج إليها لإعداد هذه الفطائر هي:
- حبتين من البيض.
- ½ ملعقة من الثوم البودرة.
- ½ ملعقة من الملح.
- ½ ملعقة كمون.
- ½ ملعقة فلفل أسود.
- ½ ملعقة فلفل احمر.
1\4 كوب تقريبا من الكزبرة والبقدونس المفرومة.
- ملعقة صغيرة من الزبدة.
- ثمرة من الفلفل الأحمر.
- ثمرة من الفلفل الأخضر.
- بصلة صغيرة مفرومة.
- ملعقة صغيرة من الزيت.
- بطاطس مسلوقة مقطعة إلى قطع صغيرة.
طريقة إعداد فطائر البطاطس الساخنة
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد فطائر البطاطس والبيض وهذه الطريقة هي:
- أولا نحتاج إلى إحضار طاسة ساخنة ونضع فيها ملعقة من الزبدة بعد ذلك نضع فيها البصل ونستمر في تحريك هذه المكونات حتى يصبح لون البصل ذهبي بعد ذلك نضيف إلى البصل شرائح الفلفل الأخضر وشرائح الفلفل الأحمر والبطاطس والطماطم ونستمر في التحريك.
- ذلك نضيف جميع أنواع التوابل الأخرى الثوم والكمون والملح والبصل المطحون وغيرها بعد ذلك نضيف البيض ونضع البقدونس المفروم.
- لذلك نستمر في تحريك جميع هذه المكونات حتى تصبح الفطائر طازجة وجاهزا للأكل يمكنك استعمال الوجبة ولن تستغني عنها ابدا
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